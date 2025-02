Anabel Pantoja se juega así su futuro: 'Tardear' avisa de las inesperadas consecuencias de su investigación

Anabel Pantoja celebraba este fin de semana el tercer cumple mes de su hija Alma en pleno escándalo por la investigación en la que se encuentran inmersos ella y su pareja, David Rodríguez por posible maltrato infantil por las lesiones que presentaba la pequeña cuando fue ingresada en el hospital.

Algo que ha provocado que Anabel Pantoja y su pareja estén en el foco mediático desde hace más de un mes. Ahora, 'Tardear' ha analizado los problemas económicos a los que se enfrenta la influencer debido a la posible retirada de las marcas de su cuenta de Instagram.

"A Anabel Pantoja le sigue pasando factura toda la polémica y lo que está pasando desde el ingreso de su pequeña. Anabel tiene que manejar sus redes con pies de plomo para recuperar la confianza de las marcas que es básicamente de lo que vive, y estaría ahora mismo dejando de ingresar hasta 50.000 euros al mes", exponía Frank Blanco.

Así, según 'Tardear' Anabel Pantoja estaría viendo afectada su carrera profesional como influencer pues debido a la investigación judicial que sigue abierta algunas marcas podrían haber dejado de contar con ella, con lo que estaría perdiendo dinero y en el programa de Telecinco han llegado a preguntarse si esto podría suponer el fin de la sobrina de Isabel Pantoja como influencer.

"Yo estoy segurísima que ahora mismo hay muchísimas marcas que no cuentan con ella porque no les interesa porque hasta que no salga el juicio si hay juicio o se desestime, pero está claro que si luego se desestima o gana el juicio puede salir reforzada", defendía Marta López.

Por su parte, Raquel Bollo, gran amiga de Anabel Pantoja exponía su visión de lo sucedido dejando claro que no es que las marcas se hayan retirado de la publicidad en la cuenta de Anabel sino que algunas lo que han hecho es paralizar y esperar a que ella vuelva a las redes sociales con su trabajo. "Es cierto que antes de nacer su bebé ella paralizó un poco porque quería vivir los últimos tiempos de embarazo y había bajado el ritmo y luego con lo que ha salido se han aplazado las campañas", añadía la colaboradora.

Después, 'Tardear' conectaba con el experto en redes sociales, Pablo F. Iglesias que comentaba que la situación que está viviendo Anabel Pantoja es muy sensible y por ello estaría centrada en sus problemas dejando a un lado su carrera de influencer. "Cuando ocurre una crisis como esta la marca se humaniza y seguramente hay mucha gente que la quiere seguir e indirectamente aunque no se vive de los seguidores las marcas si que buscan alcance y si el público objetivo es adecuado si que generará a día de mañana más contratos", añadía el experto.