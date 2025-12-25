Lydia Lozano no se corta con Joaquín Prat por ocupar el mismo estudio que 'Sálvame': "Eres un okupa"

Este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, 'El tiempo justo' ha contado con una invitada muy especial: Lydia Lozano. La periodista regresaba así a la franja vespertina de Telecinco, dos años y medio después del final de 'Sálvame'.

Además, el plató de 'El tiempo justo' está ubicado en el mismo estudio donde se grababa el mítico programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla. Por lo que es normal que a la colaboradora se le agolparan los recuerdos al volver a pisarlo. Eso sí, hizo su entrada en el plató bailando al lado de Joaquín Prat, es decir, Lydia Lozano en su más pura esencia.

"¿Qué haces en mi plató? Cada vez que te veo por las tardes digo: '¡Es que eres un okupa!'", espetó la periodista al presentador, en tono de broma, poniendo de manifiesto lo feliz que estaba. Por un lado, de reencontrarse con parte del equipo técnico con el que compartió 14 años y, por otro lado, por que su marido, Charly volvía a estar en casa tras más de dos meses hospitalizado.

Aunque en 'Sálvame' pasó muy buenos momentos, también los hubo duros, como así reconoció ella misma: "Me quedo con lo bueno, porque (los años) chungos han sido…". Pero nada comparado con lo que ha pasado este último año, según ella, "el peor de su vida", "sin lugar a dudas", debido a la salud de su marido y a la muerte de su madre. Por ello, aseguraba que la Nochebuena la pasaría con él a solas en casa, disfrutando de su compañía.

Fue precisamente al hablar de ambos cuando Lydia Lozano no podía evitar emocionarse. La periodista reconocía que echará mucho de menos a su madre, puesto que siempre pasaba la noche del 24 de diciembre con ella en su casa. Además, recuerda que tras el fallecimiento de su progenitora, en cuestión de 15 días falleció el marido de su sobrina, de forma repentina: "Estábamos de tanatorio en tanatorio. Un año muy bonito", ironizó.

Lydia Lozano confiesa que habla con las cenizas de su madre

Debido a todo esto, Lydia Lozano confesaba a Joaquín Prat que esta Nochebuena se vestiría de rojo de la cabeza a los pies, tal y como ha acudido al programa. Con lágrimas en los ojos, la colaboradora explicaba al presentador que habla con su madre y le echa la bronca: "No sé si esta noche voy a brindar con ella". Y es que, en vida, su madre pedía por todos constantemente "y ahora que está arriba no reza, no me echa un cable".

"Le digo 'Pero mamá, ¿qué haces ahí arriba? Habla con San Pedro que estás en zona VIP", bromea. Y, dirigiéndose a Joaquín Prat, comenta: "Hablo con las cenizas y no me mires así diciendo 'Está loca Lydia, la hemos perdido'". Lo que la periodista no entendía es cómo su madre ha permitido desde el cielo que Charly, su yerno favorito, estuviese cerca de tres meses en el hospital.

Sobre el estado actual de su marido, Lydia Lozano explica que "no siente las piernas". Incluso cuenta que "para sentarle esta noche he tenido que alquilar una grúa y de la cama al sofá". Actualmente "está empezado a ir a un sitio de rehabilitación y va a una clínica por las mañanas para que empiece a coger la musculatura". Uno de los momentos en los que más se ha roto, ha sido al hablar del estado anímico de Charly, del que dice "ha sido maravilloso".

Entre risas, Lydia Lozano reconocía que se había dado cuenta que, pese a tantos años juntos, nunca había pasado tanto tiempo a su lado como en estos tres últimos meses. Aunque en un momento dado le tuvo que decir: "Cuidadito, que con las enfermeras eres muy simpático". Aunque en el fondo le entiende, ya que "tenerme ahí… Yo creo que soy muy intensa". Pese a todo, luego llegaba y "me decía: 'Mi amor, te quiero'", recuerda.

La periodista tiene claro sus deseos para el 2026

Tal y como señala Joaquín Prat, siempre que ha visto a Lydia Lozano fuera del trabajo, iba acompañada de Charly. Algo que confirma ella: "Es verdad porque, además, es una persona muy divertida pero, insisto, esto de estar pegaditos tres meses es una prueba de fuego". Cuando el presentador de 'El tiempo justo' le pregunta cuáles son sus deseos para el 2026, su invitada responde de inmediato: "Que no vuelva una bacteria a nuestra vida, que no pisemos un quirófano en muchos años y que Charly ande. Que esta noche se cumpla el milagro de Lázaro y Charly vuelva a poder andar solito. O sea que voy a pedir mogollón".

"A mi madre ni te cuento lo que le voy a pedir esta noche. Con la copita de champán le voy a decir de todo a mi madre", bromea la periodista, poniendo de manifiesto que, pese a todo, no ha perdido el sentido del humor. En ese momento, Joaquín Prat le pide que dijera en voz alta qué le diría si pudiera hacerlo. Entre lágrimas, Lydia Lozano confiesa: "A mi madre le diría que la echo muchísimo de menos. Además, era mi mejor amiga".

Tras preguntarle si pondrá las cenizas en el centro de la mesa de Nochebuena, ella lo niega categóricamente: "Están en un sitio ideal en mi casa. Las tengo a tiro de piedra". Eso sí, deja claro que no las tiene en un altar "como la Pantoja": "Las tengo metidas en un sitio muy bonito". También explica que las conserva porque donde su madre quería, era ilegal tirarlas.

Sin embargo, cuando el presentador apunta que Charly debe echarla de menos, Lydia acaba desvelando dónde se encuentran las cenizas: "No, si en la casa la tiene delante de sus pies porque está situada delante de la cama". Aunque asegura que no se ven nada más entrar a la habitación.