Lydia Lozano ('De Viernes') salta a la tarde de Telecinco 2 años y medio después del fin de 'Sálvame'

Han sido tres meses de auténtico calvario los que ha pasado Lydia Lozano debido al delicado estado de salud de su marido, Charly. Todo empezó cuando este ingresó en el hospital para ser intervenido de la espalda. Una operación que derivó en una serie de complicaciones que le han llevado a estar casi tres meses hospitalizado.

La periodista, que no se ha separado del lado de su marido en todo este tiempo, confesó que su mayor deseo era que Charly pudiera pasar las navidades en casa. Un deseo que se ha cumplido, pues hace unos días, el arquitecto recibía el alta médica. Charly regresó a su domicilio en ambulancia, acompañado en todo momento de su mujer.

Las alarmas saltaron cuando, por primera vez en décadas de trayectoria profesional, Lydia Lozano se ausentaba de su puesto de trabajo en '¡De Viernes!'. Muy afectada y sin poder reprimir las lágrimas, la colaboradora conectaba con sus compañeros desde las puertas de su domicilio para explicar lo que le había sucedido a su marido. Ahora, afortunadamente, ya está en casa y su mujer ha ido retomando poco a poco su agenda.

Esta semana, Lydia Lozano reaparecía en '¡De viernes!', programa en el que colabora, pero no será el único espacio de Telecinco en el que la veamos. Y es que la periodista será una de las invitadas estrellas del especial de Nochebuena de 'El tiempo justo' que se emitirá este próximo miércoles, 24 de diciembre, por la tarde. Será así su vuelta a la tarde dos años y medio después del final de 'Sálvame'.

Lydia Lozano, invitada estrella de 'El tiempo justo' en Nochebuena

La colaboradora, que pasará de ser entrevistadora a entrevistada por un día, se sentará frente a Joaquín Prat para sincerarse sobre el calvario que ha pasado en este tiempo. Con la emoción que la caracteriza, Lydia Lozano contará cómo ha cambiado su vida y la de su marido en tan poco tiempo, ya que incluso han tenido que adaptar una habitación de la casa para facilitar su recuperación, tal y como explicó ella misma el mismo día que le dieron el alta.

Aunque el programa no se emitirá en directo. Ya que la entrevista fue grabada el pasado miércoles por la mañana para, de esta forma, que todo el equipo y la propia Lydia Lozano disfrute de la Nochebuena y la Navidad junto a los suyos. Ya con la tranquilidad de tener a su marido en casa.

En declaraciones, hace unos días, 'El tiempo justo', la periodista reconoció estar muy feliz de volver a tener a su marido en casa, aunque es consciente de que esta nueva etapa no será nada fácil. "Después de tanto tiempo encamado pierdes musculatura y Charly tiene muchas secuelas", desveló. Además, explicó que han tenido que "medicalizar" la habitación en la que descansará.

"Tendrá que hacer rehabilitación para volver a andar, volver a coger su coche, que vaya a comprar el periódico, que pasee el perro y que haga lo que quiera", comentó. Muy emocionada, Lydia Lozano quiso agradecer el apoyo recibido en todo este tiempo a su familia y amigos. Y advirtió: "Cuando todo acabe, voy a hacer un fiestón para celebrarlo".