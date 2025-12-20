Carlota Corredera estalla públicamente contra Terelu Campos tras su dardo en 'De Viernes': "No le permito…"

La actitud de Terelu Campos durante la entrevista la pasada noche a Carlo Costanzia en '¡De viernes!' provocó un aluvión de críticas en redes sociales hacia la colaboradora. Especialmente molesta se ha mostrado Carlota Corredera, a quien Terelu lanzó un dardo, aunque sin mencionar su nombre.

"Me vais a permitir que diga que a mí, ciertas personas, periodistas, me han exigido que te llame maltratador. Yo no puedo llamarte maltratador ni a ti, ni a ninguna de las personas que se siente ahí, con el Código Penal y la Constitución de este país", dejó claro la hermana de Carmen Borrego en el programa nocturno de Telecinco, saliendo en defensa, una vez más, de su consuegro.

Aunque en ningún momento dijo su nombre, Carlota Corredera se ha dado por aludida. Por lo que no ha tardado en responder a la que fuera su compañera de 'Sálvame'. Lo ha hecho a través de un hilo publicado en su cuenta de X, donde se ha mostrado muy dolida porque se ponga en duda su profesionalidad. Además, ha vuelto a dejar claro su defensa del feminismo y de las mujeres.

"Sí, soy periodista, sin comillas. Licenciada en Xornalismo por la Universidad de Santiago, segunda promoción. Estoy muy orgullosa de ello. Me saqué la carrera en mi peor etapa vital, con mucho esfuerzo. No le permito a nadie que cuestione mis estudios. A nadie", ha empezado diciendo la presentadora de 'No somos nadie', indignada ante las palabras de Terelu Campos.

Ay Terelu Campos, los tienes cuadrados hermosa. Así pues espero unas disculpas a @adavidflores porque con el te pasaste la ley por el arco del triunfo #YoMeRebelo20D #YoMeRebelo21D pic.twitter.com/spUrchAQZ1 — Gemelines (@maricarmen1606) December 19, 2025

El dardo de Carlota Corredera a Terelu Campos: "Eres responsable"

Acto seguido, Carlota Corredera ha negado las acusaciones vertidas por la colaboradora de '¡De viernes!': "Por otra parte, jamás he obligado a nadie a llamar a nadie maltratador. Yo he elegido estar con las víctimas, con todas, con las que retiraron las denuncias y con las que llegaron hasta el final, con las que tienen sentencia condenatoria y con las que no".

"Yo me he formado en violencia de género de forma autodidacta, por respeto a las asesinadas y sus huérfan@s. Por respeto a todas las víctimas, a las que denuncian a la primera agresión y a las que eligen el silencio. No es necesario ser licenciada para formarse en perspectiva de género", asegura la gallega, quien fue una de las grandes defensoras de Rocío Carrasco tras su demoledor testimonio en la docuserie de Telecinco, donde relató con pelos y señales el maltrato que, supuestamente, recibió de Antonio David Flores.

No obstante, Carlota Corredera no ha dudado en lanzar un dardo a Terelu Campos: "Pero si tienes voz en prime time en un medio de comunicación tienes una responsabilidad social. Y si tienes como consuegra a una mujer que ha denunciado ser maltratada creo que también eres responsable de los mensajes que lanzas desde tu púlpito público. Nada más y nada menos".

"Yo no soy jueza. Solo soy una periodista de una familia de clase media, con conciencia de clase, muy orgullosa de mi orígenes, de ser 'filla do sector naval de Vigo' y de mi feminismo. Feliz Navidad a todes", sentencia la periodista.