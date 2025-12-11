Carlota Corredera no teme meterse en un jardín con su sentencia contra 'La Casa de los Gemelos 2' y alerta al público

'La casa de los gemelos 2' continúa acaparando los focos desde su estreno el pasado domingo con Kiko Hernández como maestro de ceremonias, llegando a rozar casi el millón de espectadores en varias ocasiones a lo largo de la semana. Y aunque desde 'No somos nadie' habían anunciado una sección especial para comentar los sucesos más destacados del reality, Carlota Corredera ha sorprendido al confesar su malestar con el popular formato.

"Se que no queremos caer en ser moralistas y todas esas cosas. Yo no voy a juzgar a nadie que esté enganchado, ni voy a juzgar a la audiencia de 'La casa de los gemelos", comenzó aclarando la compañera de María Patiño este miércoles en el espacio de TEN, confesando que no se sentía cómoda al apoyar este tipo de contenido y comentar algunas de las escenas cargadas de violencia e insultos habituales del formato.

Carlota Corredera condena la violencia en 'La casa de los gemelos 2': "Me provoca bastante rechazo"

"Otra cosa es que a mí personalmente no me interesa ni me atrae, incluso me provoca bastante rechazo", puntualizaba Carlota Corredera ante sus compañeros. "¿Eso significa que no haya que verlo? No, a mí personalmente no me preocupan los adultos que lo ven, todo el mundo es mayorcito para discernir los límites, incluso tomarte esto como un programa de risa, intentando cosificar y despersonalizar un poco los personajes", señaló entonces enumerando los motivos de su conflicto personal con el reality.

Así, la presentadora de 'No somos nadie' no dudó en poner el foco en las grotescas escenas que corren como la pólvora en redes sociales protagonizadas por sus estrellas. "Porque parece que se pueden dar mamporros, no hay problema, son exagerados, llegan a las manos... A mí personalmente ver a dos mujeres, como he visto a Nissy y Marrash estar a punto de llegar a las manos, a mí me provoca muchísimo rechazo", sentenciaba la periodista.

"No me atrapa, al revés", insistió Carlota Corredera en el espacio de TEN, explicando su malestar ante las constantes agresiones de La Falete, Marrash u otras concursantes. "Lo que a mí me preocupa es la gente joven, los adolescentes que tienen acceso a este contenido por Youtube de manera masiva. Y no es que esos adolescentes vayan a torcerse en el camino, pero a mí personalmente me preocupa que les parezca que esto sea algo atractivo", señaló entonces la comunicadora.

"No me sirve la gente que dice 'es que hay 800.000 personas viéndoles'. Es que si ahora mismo nos pusiésemos aquí a hacer asesinatos en directo también tendríamos muchísima audiencia, eso no significa que no haya que tener unos límites en el contenido que se hace", sentenciaba la compañera de María Patiño, dejando clara su encrucijada moral a la hora de repasar el reality en 'No somos nadie'.

Y este jueves, durante su intervención en 'El despertador' de RNE, la periodista ha vuelto a hacer hincapié en el rechazo que le produce este tipo de contenido y su problemática. "No me voy a pronunciar porque estoy muy tensa con este tema. Es un contenido muy delicado", ha señalado Carlota Corredera antes de medir sus palabras en deferencia a Kiko Hernández, que atraviesa un complicado momento que le ha obligado a apartarse de 'La casa de los gemelos'.

"No me gustaría hablar mal del formato que presenta una persona a la que quiero mucho, que además lo está pasando muy mal, pero creo que la gente que me conoce estáis convencidos en que no hace falta que os diga lo que opino de ese formato", aseguraba la periodista sin ocultar su preocupación por el impacto que estas escenas pueden tener en los más jóvenes, más allá de los adultos que deciden consumirlo.

"Yo con esto no quiero juzgar a la gente que lo ve o lo sigue, no es mi trabajo. Yo no he venido al mundo a señalar a los que lo hacen bien, los que lo hacen mal, no juzgo", ha aclarado Carlota Corredera de nuevo en el espacio de Radio Nacional. "Al final es lo que decía el otro día Kiko, las teles se tienen que poner las pilas. Esta cadena sí se ha puesto las pilas, los adolescentes que quieren consumir productos de RTVE tienen oferta y variedad", señalaba la comunicadora.

"El problema es, si nosotros a los jóvenes no les damos opciones y luego les regañamos por lo que consumen", ha advertido antes de finalizar su análisis. "Yo lo veo complicado, me provoca sentimientos muy encontrados. Ni me gusta la violencia, no me provoca ningún placer ver a dos mujeres, pegarse, insultarse, los comentarios tránsofobos y homófobos. Hombre, evidentemente es muy complicado estar a favor de ese contenido", terminaba subrayando Corredera con gesto serio.