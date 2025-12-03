Chayo Mohedano no tiene filtro con el insulto que usa contra Carlota Corredera tras la condena a los productores de 'Sálvame'

Durante años, Chayo Mohedano ha tenido una guerra encarnizada con la productora de 'Sálvame' y todos los rostros que formaron parte del programa de Telecinco en el que su madre Rosa Benito fue uno de los personajes clave. Y este miércoles, la sobrina de Rocío Jurado ha vuelto a la carga contra dos de esos rostros: Carlota Corredera y María Patiño.
Todo se ha producido a raíz de que un creador de contenido haya recordado como Carlota Corredera se dirigió en su día a Rocío Flores pidiéndole que se ubicara después de que la justicia archivara la denuncia que había interpuesto contra La fábrica de la tele por hacerse eco de la sentencia que la condenaba por maltrato continuado a su madre Rocío Carrasco.
Un archivo que ahora ha sido revocado después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya condenado a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los creadores de 'Sálvame' y productores de 'Directo al grano' o 'No somos nadie' a dos años de cárcel, una multa de 200.000 euros y la inhabilitación de dos años por esa misma causa.
Así, al ver lo que dijo en su día Carlota Corredera, Chayo Mohedano no ha podido contenerse llegando a insultar a la presentadora de 'No somos nadie' señalando también a María Patiño.
"Aquí se ve lo hdp (hija de puta), mala que es, metiéndose con chavalas que pueden ser sus nietas e intentando destrozar siempre a mujeres para defender lo que para ella es lo absoluto", empieza diciendo en su mensaje en "X" la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito.
"Pues a la mierda pa ti y para Patiño, ridículas falsas feministas, falsas periodistas", termina diciendo Chayo Mohedano cruzando todos los límites con sus insultos sin ningún tipo de reparo.
