Chayo Mohedano regresa a Telecinco tras su batalla judicial con dardo a 'Sálvame': "Perdono, pero no olvido"

Chayo Mohedano saltó a la fama por ser la sobrina de Rocío Jurado. Coincidiendo con la enfermedad y el triste fallecimiento de la artista, la hija de Amador Mohedano y Rosa Bento se convirtió en un personaje recurrente en los platós de televisión, especialmente de Telecinco, donde colaboró en diversos programas e incluso participó en 'GH VIP'.

Sin embargo, hace once años la relación de Chayo Mohedano con Mediaset saltó por los aires tras una 'guerra' abierta con 'Sálvame', donde colaboraba su madre, que acabó en los juzgados. Desde entonces, han sido infinidad las veces que la cantante ha atacado duramente a la cadena que, según ella, tanto daño la hizo. Por eso ha muchos les ha extrañado su regreso este sábado, 26 de julio, en el programa 'Fiesta'.

Lo ha hecho para cantar con su íntima amiga Amor Romeira, colaboradora del magacín, su nuevo tema 'Ave Fénix'. Antes de la actuación, como viene siendo habitual, los colaboradores y presentadores han tenido la oportunidad de hacerle una breve entrevista. Entre otras cosas, le han preguntado a qué se ha debido tantos años de silencio, ya que llevaba siete años sin pisar un plató de televisión.

Chayo Mohedano explica las razones de su retirada televisiva

"Estoy muy contenta de volver a un plató donde he pasado muchísimos momentos de mi vida", ha empezado diciendo, haciendo referencia al programa '¡Qué tiempo tan feliz!', presentado por María Teresa Campos y en el que ella colaboraba. "Quiero dejar claro que yo volví aquí hace siete años cuando la gran Toñi Moreno presentaba 'Viva la vida', aunque es cierto que llevo siete años sin regresar aquí. Ahora estoy aquí para cantar una canción increíble con mi amiga y hermana Amor Romeira", ha añadido.

"Yo toqué fondo hace algunos años y entonces creé una canción que se llama 'De qué vas' y que me ayudó a ponerme de frente a los detractores. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, hasta esta paz interior que es lo que quiero fomentar en mi vida. Mi prioridad es criar a mis maravillosos hijos y crear música, que es mi pasión. Me rodeo de gente que me quiere, valoro muchísimo el día a día y eso me ha llevado a estar aquí hoy", asegura la sobrina de Rocío Jurado.

Con una clara declaración de intenciones, Chayo Mohedano ha dejado claro que "yo perdono, y les perdono porque no les tengo en mi vida, pero no olvido. No puedo olvidar". "¿Qué es lo que más daño te ha hecho?", le ha preguntado Álex Blanquer, sustituta junto a César Muñoz y Terelu Campos de Emma García durante sus vacaciones de verano. Una cuestión a la que la cantante ha respondido con contundencia: "La impotencia. La impotencia de sentir que todo lo que yo hacía y lo que no hacía parecía que no valía. Tuve que dejar de acudir asiduamente a la televisión para no afrontar frentes que no venían conmigo".

Chayo da la última hora sobre el estado de salud de su padre, Amador Mohedano

"Ahora sigo trabajando en la televisión, porque los artistas necesitamos televisión, y estoy feliz de volver a esta que fue mi casa. Yo tengo mucha suerte en la vida, valoro que mis hijos no tienen una alergia. Valoro que me dedico a lo que me gusta, que no solo canto canciones, sino que además las compongo y las cantan otros artistas, valoro que tengo un amor que lleva a mi lado ya 17 años", ha enumerado Chayo Mohedano.

Sin embargo, ha habido una noticia que ha alterado esta felicidad de la cantante, y ha sido el ingreso hospitalario de su padre, Amador Mohedano. Tras días de secretismo sobre su estado de salud, su hija ha desvelado lo ocurrido en 'Fiesta': "Mi padre está bien gracias a Dios. Él lo que necesita es tranquilidad y tiempo, con eso irá poco a poco a mejor. Estuve tranquila desde el minuto uno, no fue nada grave gracias a Dios".

Tras su actuación, Chayo Mohedano dejaba una última pulla a Telecinco y a los que tanto le hicieron daño en 'Sálvame'. "Para mí es un placer venir a cantar y estar rodeada de buena gente, que ya era hora", sentenciaba la cantante e hija de Rosa Benito y Amador Mohedano.