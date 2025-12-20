María Patiño deja tocada a Terelu Campos al sentenciar este polémico momento en 'De Viernes': "La ignorancia"

Por enésima vez, Carlo Costanzia ha vuelto a sentarse, este 19 de diciembre, en '¡De Viernes!'. Y, al igual que las veces anteriores, lo ha hecho para volver a atacar a su exmujer, Mar Flores, contra la que, advierte, emprenderá acciones legales por las "calumnias" que, según él, ha vertido al modelo en sus memorias. Y, de nuevo, ha encontrado su mayor defensora en su consuegra, Terelu Campos.

La colaboradora ha vuelto a poner de manifiesto su animadversión hacia la abuela paterna de su nieto, a la que ha lanzado más de un dardo. A la hora de opinar sobre el polémico libro, la madre de Alejandra Rubio no se ha cortado un pelo, dejando claro el capítulo del mismo que no le ha gustado en absoluto.

"El capítulo de su hijo se lo podía haber ahorrado", ha asegurado Terelu Campos. Acto seguido, ha procedido a explicar el por qué de esas palabras: "Yo no dejaría escrito algo que no me gustaría que mi nieto leyera". Este dardo a Mar Flores ha sido utilizado por María Patiño para sentenciar a la que fuera su compañera de 'Sálvame'.

"Será muy tierno cuando vea la hemeroteca de los yayos hablando de la yaya. Un cuento de Navidad", ha escrito la presentadora de 'No somos nadie' en su cuenta de X, haciendo alusión a la cantidad de veces que Carlo Costanzia y Terelu Campos han hablado, y no precisamente bien, de Mar Flores.

Será muy tierno cuando vea la hemeroteca de los yayos hablando de la yaya. Un cuento de Navidad https://t.co/SfWkdMx1F8 — Maria patiño (@maria_patino) December 19, 2025

María Patiño sentencia a Terelu Campos tras atacar a Carlota Corredera

En otro momento de la entrevista, la hermana de Carmen Borrego ha hecho referencia a las críticas recibidas por Carlota Corredera quien le ha echado en cara que no se posicionara del lado de Mar Flores ante las acusaciones de maltrato contra su exmarido. Aunque sin mencionar su nombre, ha dejado clara su postura.

"Me vais a permitir que diga que a mí, ciertas personas, periodistas, me han exigido que te llame maltratador. Yo no puedo llamarte maltratador ni a ti, ni a ninguna de las personas que se siente ahí, con el Código Penal y la Constitución de este país", ha asegurado Terelu Campos.

Unas declaraciones que han vuelto a provocar la indignación de la audiencia. "Nadie te exige que le llames maltratador, solo con que no le rías las gracias y apoyes cosas indefendibles es suficiente", escribía una usuaria de X. Un comentario que apoyaba María Patiño, quien añadía: "Es una gran mentira, fácil de demostrar. La ignorancia de perspectiva de género, la suple con manipulación y victimismo".

Es una gran mentira, fácil de demostrar. La ignorancia de perspectiva de género, la suple con manipulación y victimismo https://t.co/zYxfjy6TCu — Maria patiño (@maria_patino) December 19, 2025

Terelu Campos siendo una manipuladora en el maltrato de Carlo Costanzia padre porque Mar Flores no es su amiga Rocío Carrasco, demostrando que su feminismo es selectivo y no transversal como debe ser #DeViernes pic.twitter.com/FxLjej2iar — Rafael García López (@rafaglaf99) December 19, 2025

#DeViernes

La turra que nos dio con Rocío Carrasco,aquí tenemos a la pestera ,impostada ,sin dignidad de Terelu Campos, blanqueando a un tipejo como

Castiglione, pic.twitter.com/4CL5Ajy6qO — Z 🇵🇸🇵🇸🇵🇸♀️♀️ 🌈 ✊✊✊ (@LolitaZulay2) December 19, 2025

Terelu Campos y cómo cargarse su imagen en pocos meses



#DeViernes — chisme (@chismescitos) December 19, 2025

Se puede ser más miserable y ruin que Terelu Campos? https://t.co/kuTpzTOQtP — Z 🇵🇸🇵🇸🇵🇸♀️♀️ 🌈 ✊✊✊ (@LolitaZulay2) December 20, 2025

"Yo no dejaría escrito algo que no quisiera que mi nieto escuchará"

Y Carlo aplaudiendo.

Nada, Terelu en su línea.#DeViernes pic.twitter.com/xyqFGR9Cta — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) December 19, 2025

También escuchará el nieto las entrevistas de su padre , de su abuelo hablando de su abuela...incluso verá cómo tu te posicionas Terelu Campos....impresentable. https://t.co/U2MDIRxSQR — 💜💜🐝🐝🤎🔥🦁🦁🦁🍐🍐🍐🍐🍐 (@valero_vivi) December 19, 2025