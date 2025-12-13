Terelu Campos se planta en 'De Viernes' y desbarata lo que pretenden hacer: "No os voy a dar la satisfacción"

Tras varios meses sin aparecer en televisión, José María Almoguera reapareció en 'De Viernes' pocos días después de someterse a una operación de corazón por problemas con el marcapasos que lleva. El hijo de Carmen Borrego relató cómo se encuentra y habló además de la guerra familiar abierta con su prima Alejandra Rubio con su tía Terelu Campos delante.

Los colaboradores de 'De Viernes' no dudaron en preguntarle a José María Almoguera si se ha sentido arropado por toda su familia en estos momentos duros de salud. Y el hijo de Carmen Borrego dejó claro que sus padres, su novia María se han preocupado mucho por él y recalcó que su tía Terelu le había escrito todos los días. "Se ha curado en salud la tía por si acaso...", soltaba con sorna Antonio Rossi. "Yo es que tengo buena relación con mi familia, no sé la que tienes tú con la tuya, pero yo se la que tengo con la mía", le replicaba la colaboradora enfadada.

Después, José María Almoguera no tuvo reparos en reconocer que "no" porque no ha sentido el apoyo de su prima Alejandra. "No sé qué problema hay", reconocía al no saber qué le pasa a la hija de Terelu con él para no preocuparse siquiera de preguntarle cómo está. Y el que fuera colaborador de 'Tardear' llegó a decir que tiene la sensación de que su prima "me ha borrado de su vida.

Con sus palabras, todos los ojos estaban puestos en Terelu Campos para saber cuál iba a ser su reacción. Por ello, en todo momento los presentadores y colaboradores de 'De Viernes' intentaron sacar en más de una ocasión la reacción de Terelu, pero ella se negó a entrar en ese juego. Así, la colaboradora dejó claro que no iba a entrometerse en la relación de dos "personas mayores" que pueden resolver sus problemas entre ellos y que jamás va a obligar ni a su hija ni a su sobrino a hacer lo que no quieran hacer.

Terelu Campos se encara con Ángela Portero y Antonio Rossi

Ante la insistencia de sus compañeros, Terelu Campos quiso dar la cara por su hija. "Yo tengo cantidad de primos y no tengo relación con ellos. Los quiero y no los veo nunca", defendió generando estupor en el plató. "Terelu, yo no conozco al marido de Lydia, y le pregunto a ella cómo se encuentra", le replicó en ese momento Beatriz Archidona dejando claro que no era normal lo que estaba tratando de justificar. "Es una cuestión de humanidad", sentenciaba la presentadora cuestionando así la actitud de Alejandra Rubio con su primo.

Fue entonces cuando Terelu Campos se reviró y estalló contra su propio programa poniendo una línea roja. "Beatriz, si lo que aquí se pretende es que yo tenga un problema con mi hija, lo siento en el alma, no os voy a dar esa satisfacción a ninguno. Que quede bien claro", clamaba la colaboradora. "Pero no es necesario, nadie quiere eso", le contestaba Ángela Portero.

Unas palabras que provocaban que tanto Antonio Rossi como Ángela Portero se enfrentaran en varias ocasiones con su compañera pues no estaban nada de acuerdo con su actitud y la de su hija. "Os encanta meter mierda", les soltó entonces Terelu. "Yo no me pronuncio ante un conflicto que no puedo solucionar", volvió a decir la colaboradora.