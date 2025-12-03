Telecinco anuncia el inmediato regreso de Lydia Lozano en este programa tras su triste baja en 'De Viernes'

Lydia Lozano no atraviesa su mejor momento personal ante la preocupación por el estado de salud de su marido Charly. Un problema que ha llevado a que haya faltado a su cita con la audiencia en 'De Viernes' durante varias semanas pues la colaboradora está centrada en acompañar a su pareja, que lleva ingresado en el hospital dos meses tras una infección derivada de su operación de espalda.

Sin embargo, Lydia Lozano ya tiene fecha para su inminente regreso a Telecinco. Y es que la periodista participará este miércoles en el nuevo especial de 'El precio de la corona', que conducirá Santi Acosta a partir de las 23:10 horas justo después de 'La isla de las tentaciones'.

'El precio de' tomará así este miércoles el relevo de 'La Agencia', que regresará el próximo miércoles con el capítulo final, para analizar el impacto de las memorias del rey Juan Carlos I y las revelaciones que rodean su figura.

Miguel Ángel Revilla y Pilar Eyre valorarán en directo en el plató de 'El precio de la corona' los episodios más polémicos relatados por el rey emérito en las memorias que se publican hoy en España. El ex presidente de Cantabria, único ciudadano demandado por el monarca, se referirá también a en qué punto se encuentra dicha demanda y a los últimos pasos dados por Juan Carlos I, como la reciente publicación de un video en redes sociales en el que justifica la difusión de 'Reconciliación'. También valorará algunos adelantos de las memorias que tendría previsto publicar próximamente Iñaki Urdangarín.

Lydia Lozano, entre los colaboradores de 'El precio de la corona'

Además, el programa contará en plató con la presencia de Lydia Lozano, Javier Chicote, Sonia Ferrer, Álvaro García Pelayo, María Jamardo, Eduardo Inda -que entrevistó en su momento a Corinna Larsen- y Alejandro Entrambasaguas -por quien el rey emérito intercedió ante una serie de dificultades que el periodista tuvo en un viaje a Abu Dabi-.

El especial también emitirá fragmentos inéditos de una entrevista que la fotoperiodista Queca Campillo, con quien el rey emérito habría mantenido una relación secreta de más de 30 años, ofreció en el pasado, en las que se refiere, entre otras situaciones, a las dificultades para trabajar con la reina Sofía, a su cercanía con el rey emérito y a la última vez que habló con él. Por otro lado, también ofrecerá nuevos datos y revelaciones de la relación del monarca con Bárbara Rey.

'El Precio de la Corona' acogerá la emisión de un amplio documental en el que Miguel Ángel Revilla; Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco; Jaime Peñafiel; Iñaki Anasagasti; Rosa Villacastín y Lourdes Crespo, amiga y ahijada, respectivamente, de Queca Campillo; y José Luis Ortega, exjefe de gabinete de doña Sofía, realizarán un perfil detallado del monarca, con datos hasta ahora desconocidos sobre los negocios que originan su fortuna; y abordarán sus relaciones personales -con especial atención a sus críticas a la reina Letizia- y lo que le depara el futuro.