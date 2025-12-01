Lydia Lozano irrumpe en 'El tiempo justo' con la última hora de su marido Charly: "No es una tontería"

Continúa la máxima preocupación por el estado de salud de Charly, el marido de Lydia Lozano, que se encuentra ingresado en el hospital después de semanas luchando contra una bacteria. Ha sido justo después de que la periodista se ausentase de su puesto en 'De viernes' durante la semana pasada cuando se han disparado los rumores sobre la delicada situación de su pareja. Y Joaquín Prat ha aumentado la preocupación con el mensaje que le ha mandado a su compañera.

Ha sido durante la conexión en directo de 'Vamos a ver' con 'El tiempo justo', momento en el que habitualmente los presentadores charlan antes de darse el relevo en la programación, cuando Prat ha paralizado su conversación con Patricia Pardo para dirigirse a la periodista. "Enviamos toda la solidaridad y toda la empatía a nuestra compañera y a su marido Charly. Esperemos que tenga una pronta recuperación", ha señalado el comunicador.

Y es que, como más tarde advertía César Muñoz desde el espacio vespertino de Telecinco, la situación del marido de Lydia Lozano es "realmente preocupante". Y después de conectar con un reportero del programa que se encuentra en las inmediaciones del hospital donde Charly permanece ingresado, Joaquín Prat y compañía escuchaban las alarmantes declaraciones del antiguo rostro de 'Sálvame'.

Lydia Lozano habla sobre el estado de Charly en 'El tiempo justo' y Joaquín Prat le lanza un mensaje

Lydia Lozano en 'El tiempo justo'

"Quiero mandar un beso muy fuerte a Joaquín y a todos los compañeros, que me ha escrito todo el mundo, no puedo contestar a todos", ha comenzado señalando Lydia Lozano en agradecimiento a los mensajes que ha recibido en los últimos días. "Ya lo dije en 'De viernes', el mundo bacteria es así y punto. Hay otra bacteria y no sabemos... Es que son muchos antibióticos, mucho para el dolor, mucho todo...", ha lamentado la periodista sin poder contener las lágrimas.

Tratando de controlar el llanto ante la cámara, ha aplaudido la fuerza de su marido según hablaba para el programa de Joaquín Prat. "Él lo lleva bastante bien, es un jabato, yo le pediría un autógrafo. Porque no sé si llevaría bien tanta operación. Es admirable como lo está llevando, él intenta sacar su buen humor, por eso soy fan de él", ha asegurado la colaboradora habitual de 'De viernes'.

"Esto no es una tontería"

"Gracias a todos los compañeros, pero todos de todos los medios. Yo sé que están preocupados, esto no es una tontería", terminaba señalando la periodista antes de despedirse de 'El tiempo justo', subrayando la gravedad de la situación de su marido y la incertidumbre que están viviendo al encontrarse semana tras semana con nuevas infecciones que prolongan su tiempo en el hospital y obstaculizan su recuperación.

Tras escuchar a su compañera de cadena, Joaquín Prat lanzaba un nuevo mensaje de fuerza dirigido a Lydia. "Hay que confiar en los médicos y en que el tratamiento vaya adelante pero claro, cuando tu compañero de vida, la persona más cercana a ti, lleva dos meses postrado en una cama con esos altibajos... Por desgracia todos hemos pasado por una situación semejante y se pasa muy mal, es agotador", ha asegurado el presentador de Telecinco con rostro serio.