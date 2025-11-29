Lydia Lozano desaparece de su puesto en 'De Viernes' y su equipo anuncia las "causas de fuerza mayor" detrás

Lydia Lozano está atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida. El delicado estado de salud de su marido, Charly, la tiene con el corazón en un puño. Todo empezó con una operación de espalda que acabó derivando en una bacteria por la que, un mes después, todavía permanece en el hospital. Junto a él, en todo momento, la periodista.

Cuando la evolución parecía ser favorable, un nuevo traspiés ha provocado que la colaboradora haya vuelto a causar baja en '¡De Viernes!'. Según su entorno, "Charly la necesita". En el programa de Telecinco, Santi Acosta y Bea Archidona, informaron de la ausencia, mostrándole, una vez más, todo su apoyo: "Falta una pieza fundamental en este programa de hoy. Lydia Lozano no puede estar esta noche con nosotros por causas de fuerza mayor, ya que está muy pendiente de su marido".

"Así es que Lydia, te queremos y te esperamos aquí en tu casa. ¡Mucho ánimo!", ha exclamado la presentadora, lanzándole un beso. Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Rossi y Terelu Campos, los colaboradores presentes en el plató, se levantaron de sus asientos para mandarle a Lydia Lozano todo su cariño. La seriedad en sus rostros no hacía más que aumentar la preocupación sobre el estado de salud de Charly.

Según contó la periodista en '¡De Viernes!' hace unas semanas, todo comenzó con "una operación de espalda. Todo bien hasta que empezó a salir un líquido amarillo. Se lo dije al doctor, hacen un cultivo y era una bacteria. Pusieron antibiótico en vena, pero tuvieron que operarle del corazón porque la bacteria se había comido una válvula".

Lydia Lozano se ausenta hoy por causas de fuerza mayor. Le mandamos ánimo y esperamos verla muy pronto 💜



🪩 #DeViernes

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/Ka1TiMRklc — Telecinco (@telecincoes) November 28, 2025

Lydia Lozano no se separa de su marido durante su estancia hospitalaria

Aunque en aquel momento Lydia Lozano aseguró que la situación estaba controlada, explicó que su esposo debía permanecer hospitalizado todavía durante varias semanas. "Se va a poner bien, pero han sido muchas cosas en 15 días… De repente te dicen que hay que hacer una operación de urgencia, Charly es un tío sano e impresiona mucho", reconoció la colaboradora.

"Le quitaron la válvula y le limpiaron todo, pero ahora tienen que hacer analíticas casi a diario para ver si se reproduce la bacteria o no. Charly va a estar en el hospital unas cinco o seis semanas porque el antibiótico es intravenoso y no se puede poner en casa", explicó la periodista.

Además, Lydia Lozano dejó claro que ella no se movía de su lado: "Estoy allí todos los días. No duermo allí porque yo también tengo muchos problemas de espalda, pero tengo el teléfono encendido todo el rato por si tengo que salir corriendo en camisón. Mi casa está muy cerca del hospital".