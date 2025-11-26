Telecinco anuncia un parón en 'La Agencia' por esta razón y explica cuándo volverá con su episodio final

Telecinco ha sorprendido este miércoles al anunciar para la próxima semana el regreso de 'El precio de', el programa de Santi Acosta con una entrega dedicada a hablar de los episodios más polémicos de las memorias del rey emérito. Así 'El precio de la Corona' tomará el relevo de 'La Agencia' el miércoles 3 de diciembre a las 23:10 horas.

Este especial de 'El precio de' coincide con el lanzamiento de las memorias del rey emérito que se publican en nuestro país ese mismo día. Lo más llamativo de este movimiento es que a 'La Agencia' solo le queda por emitir su último episodio a falta de la emisión del penúltimo este mismo miércoles.

No obstante, tal y como ha podido verificar El Televisero por fuentes de Mediaset, el último episodio de 'La Agencia' se emitirá el siguiente miércoles 10 de diciembre justo después de 'La isla de las tentaciones', por lo que solo se pospondrá una semana.

Producido por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y Nivaria Océano, 'El precio de la Corona' ofrecerá un amplio documental dirigido por el propio Santi Acosta que realizará un exhaustivo recorrido por los claroscuros de la figura del rey emérito y por los pasajes más polémicos narrados en el libro.

Sus verdaderas relaciones familiares -con doña Sofía, su hijo el rey Felipe VI y la reina Letizia, con las infantas y sus nietos-; sus relaciones extramatrimoniales con otras mujeres como Corinna, la fotoperiodista Queca Campillo y Marta Gayá; la influencia del Caso Noos y el accidente de Botsuana en su reinado; las circunstancias de su abdicación y su nuevo exilio en Abu Dabi; los negocios que originan su fortuna acumulada; lo que le depara el futuro; y las incógnitas en torno a la gestión de su herencia; serán algunos de los temas que abordará el programa, que también elaborará un perfil de la personalidad del monarca y analizará los motivos detrás de la publicación del libro en este momento.

Así será 'El precio de la Corona', que tomará el relevo de 'La Agencia'

Santi Acosta, presentador de 'El Precio de...' en Telecinco

El documental del programa que sustituirá a 'La Agencia' contará con el testimonio del empresario Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco, quien lo designó como su sucesor al frente de la Jefatura del Estado; Miguel Ángel Revilla, demandado el pasado mes de abril por el rey emérito por una supuesta vulneración de su derecho al honor, siendo la primera ocasión en la que el rey emérito recurría a los tribunales; y de Iñaki Anasagasti.

También abordará la importante figura en la vida de Juan Carlos I de Queca Campillo, amiga íntima con la que compartió una relación secreta de más de 30 años, con las intervenciones de Rosa Villacastín y Lorena Crespo, amiga y ahijada, respectivamente, de la fotoperiodista, ya fallecida. Ambas revelarán confidencias que esta compartió sobre su experiencia junto al monarca.

El relato literario también será contrastado con las intervenciones, entre otros, de José Luis Ortega, exjefe de gabinete de doña Sofía; y de periodistas y expertos en Casa Real como Jaime Peñafiel, Consuelo Font, Manuel Cerdán, Mariángel Alcázar y Javier Chicote. La emisión del documental se verá complementada con un minucioso análisis que llevarán a cabo en plató un amplio equipo de invitados y colaboradores.