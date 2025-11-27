Santi Acosta, al rescate de otro prime time de Telecinco con un programa especial en detrimento de la ficción

Después de que hace unas semanas se confirmara la renovación de 'El precio de...', Telecinco ha anunciado que el programa de Santi Acosta regresará a la parrilla de la cadena el próximo miércoles 3 de diciembre justo después de 'La isla de las tentaciones'.

De esta manera, 'El precio de' ocupará el hueco de 'La Agencia', que pospondrá la emisión de su capítulo final a la semana siguiente, el miércoles 10 de diciembre, con motivo de la publicación de las polémicas memorias del rey Juan Carlos I.

Así, tan solo unas horas después de que se publiquen en España las memorias del rey emérito, en las que Juan Carlos I ofrece su propio relato de diferentes episodios de su vida pública y privada, Telecinco emitirá 'El Precio de la Corona' con un amplio documental dirigido por el propio Santi Acosta que realizará un exhaustivo recorrido por los claroscuros de la figura del rey emérito y por los pasajes más polémicos narrados en el libro.

Sus verdaderas relaciones familiares -con doña Sofía, su hijo el rey Felipe VI y la reina Letizia, con las infantas y sus nietos-; sus relaciones extramatrimoniales con otras mujeres como Corinna, la fotoperiodista Queca Campillo y Marta Gayá; la influencia del Caso Noos y el accidente de Botsuana en su reinado; las circunstancias de su abdicación y su nuevo exilio en Abu Dabi; los negocios que originan su fortuna acumulada; lo que le depara el futuro; y las incógnitas en torno a la gestión de su herencia; serán algunos de los temas que abordará el programa, que también elaborará un perfil de la personalidad del monarca y analizará los motivos detrás de la publicación del libro en este momento.

La demanda a Miguel Ángel Revilla o su designación por Franco, entre los temas del documental de Santi Acosta

El documental contará con el testimonio del empresario Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco, quien lo designó como su sucesor al frente de la Jefatura del Estado; Miguel Ángel Revilla, demandado el pasado mes de abril por el rey emérito por una supuesta vulneración de su derecho al honor, siendo la primera ocasión en la que el rey emérito recurría a los tribunales; y de Iñaki Anasagasti.

También abordará la importante figura en la vida de Juan Carlos I de Queca Campillo, amiga íntima con la que compartió una relación secreta de más de 30 años, con las intervenciones de Rosa Villacastín y Lorena Crespo, amiga y ahijada, respectivamente, de la fotoperiodista, ya fallecida. Ambas revelarán confidencias que esta compartió sobre su experiencia junto al monarca.

El relato literario también será contrastado con las intervenciones, entre otros, de José Luis Ortega, exjefe de gabinete de doña Sofía; y de periodistas y expertos en Casa Real como Jaime Peñafiel, Consuelo Font, Manuel Cerdán, Mariángel Alcázar y Javier Chicote. La emisión del documental se verá complementada con un minucioso análisis que llevarán a cabo en plató un amplio equipo de invitados y colaboradores.