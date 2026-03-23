Telecinco anuncia qué oferta toma el relevo de 'Casados a primera vista' en la programación de la noche del lunes

Este lunes 23 de marzo, Telecinco finaliza la primera temporada de 'Casados a primera vista', la quinta si contamos las cuatro que emitió Antena 3. Lo hace con una entrega muy especial en directo a modo de reencuentro y de debate para saber qué ha ocurrido con sus seis parejas.

Tras este debate final con Carlos Sobera como presentador, Telecinco ya tiene listo el que será el relevo temporal del formato producido por Bulldog TV la próxima semana. Así, la cadena de Mediaset anuncia la emisión de un nuevo especial de 'El precio de...' con Santi Acosta sobre Cantora.

Telecinco emitirá el próximo lunes 30 de marzo a las 23:00h 'El precio de Cantora' con el testimonio de Begoña Gutiérrez del Amo, quien fuera road manager y amiga de la tonadillera, que explicará por primera vez cómo fue su papel como mediadora en la venta de la deuda de la propiedad a un empresario extranjero, una operación para la que asegura haber contado con la colaboración de Kiko Rivera, y que según ella habría actuado a espaldas de Isabel Pantoja para desprenderse de su parte de la herencia de Paquirri y obtener un beneficio económico.

El programa de Santi Acosta también mostrará audios, mensajes y documentos inéditos que, según Begoña Gutiérrez, demostrarían la existencia de esta operación y situarían este episodio en el origen del alejamiento entre madre e hijo. Además, aportará declaraciones relacionadas con la dinámica familiar y el conflicto surgido en torno a la herencia de Paquirri, y ofrecerá una reconstrucción del momento en el que Kiko habría encontrado objetos de su padre en una habitación de la finca, un hallazgo que marcaría un antes y un después en su relación con la tonadillera. El programa incluirá, además, imágenes inéditas del desalojo de Cantora.

El espacio también ofrecerá el testimonio del ahijado de Tere Pollo, persona de confianza de Isabel Pantoja durante décadas, quien asegura haber realizado traslados de grandes cantidades de dinero en efectivo a una entidad bancaria en Gibraltar, movimientos que, según su relato, se remontarían a la época de Encarna Sánchez, así como el testimonio de Pepi Valladares, que ofrecerá su versión sobre la gestión económica de la artista en ese periodo.