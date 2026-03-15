El anuncio de Telecinco sobre el giro en 'Casados a primera vista' y el estado actual de las parejas en su reencuentro

El pasado lunes, Telecinco ofreció la decisión final de las parejas de 'Casados a primera vista' y pudimos saber quién quería continuar casado y quién no. Ahora toca conocer cuál ha sido el destino de cada una de las parejas en el reencuentro que emitirá la cadena el próximo lunes 16 de marzo.

Y es que antes del especial en directo que conducirá Carlos Sobera y que servirá como debate final de 'Casados a primera vista' el lunes 23 de marzo, Telecinco ofrecerá una última entrega en la que sabremos cuál era el estado de las parejas seis semanas después de las grabaciones del programa.

Así, en 'Tras Casados a primera vista. Seis semanas después', que comenzará a las 23:00 horas podremos ver cómo se encuentran las parejas mes y medio después de concluir la aventura del programa que se ha convertido en la revelación de la temporada en Telecinco.

Y por lo que avanza Mediaset parece que nada es igual. "Sin dinámicas y sin terapias; solo los protagonistas de cada historia, cara a cara, en unos reencuentros en los que prácticamente nada será igual respecto al momento en el que concluyó la experiencia que les proponía el formato", avanza la cadena.

El reencuentro de las seis parejas de 'Casados a primera vista'

Así, Borja y Luciana, que finalizaron su paso por el programa antes de las decisiones finales después de que él asegurase tener solo un sentimiento de amistad hacia ella, volverán a verse en un ambiente de mayor tensión en el que sobrevuela la sombra de la ruptura definitiva. Natalia y Milton, que abandonaron por decisión de los expertos tras no seguir sus recomendaciones, se sentarán frente a frente. ¿Habrá renacido la chispa o será un último intento fallido?

Para Marc y Ainhoa la experiencia fue una especie de catarsis que les llevó a encontrarse, sanar heridas y conectar. Sin embargo, un momento de tensión en su reencuentro pondrá a prueba todo lo aprendido. Por su parte, Laura y Lorenzo, cuya historia estuvo marcada por la pasión, el humor y una conexión arrolladora, desvelarán si la distancia ha puesto en riesgo su amor.

Por último, Ana y Luija, la pareja más sólida de la experiencia por su capacidad para la comunicación y el respeto mutuo, revelarán acontecimientos importantes y una noticia que podría cambiarlo todo; y Stefan y Estefanía, que decidieron abandonar por separado aunque confesando la existencia de ciertos sentimientos entre ambos, anunciarán la decisión definitiva sobre su matrimonio.