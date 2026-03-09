Mediaset ha confirmado que 'Casados a primera vista' saltará al directo en el prime time de Telecinco para despedir esta primera temporada de inesperadas grandes audiencias. La cadena de Fuencarral ha encontrado un verdadero filón en el género del dating show y, ahora, puede presumir de poseer otro formato de éxito junto a 'La Isla de las Tentaciones'.

Por eso, Telecinco, que tiene previsto repetir la misma estrategia que ya se lleva a cabo con el reality de parejas conducido por Sandra Barneda, prepara un especial en directo con la participación de todos los matrimonios que han integrado esta edición de 'Casados'.

El grupo de comunicación ha anunciado oficialmente que el próximo lunes, 23 de marzo, a partir de las 23:00 horas, Telecinco reunirá en directo y en plató a las seis parejas que han pasado por el experimento de 'Casados a primera vista'. Será una especie de reencuentro '3 meses después'.

Esta entrega, a modo de colofón, servirá para descubrir cómo han evolucionado sus relaciones desde que finalizaron las grabaciones, para resolver cuentas pendientes y, de paso, para revivir algunos de los momentos más intensos de sus experiencias como marido y mujer. Todo ello -como apuntamos- en vivo; sin estar previamente grabado.

Y ese especial, como es lógico, requerirá de un presentador y/o moderador. Pues bien, Telecinco ha avanzado que el elegido para ponerse al frente del mismo será Carlos Sobera. De modo que la dirección del canal le confía al comunicador vasco la conducción del programa final de 'Casados a primera vista' dada su experiencia en los datings gracias a otro bastión en la compañía: 'First Dates'.

Antes de ese programa extra, con el que Telecinco estirará el éxito en audiencias, primero se emitirán este lunes 9 y el próximo lunes 16 de marzo los dos capítulos ya grabados y pendientes de lanzamiento, que corresponden con esa esperada fase de 'La decisión final'.

Si bien, el formato producido por Bulldog TV acumula hasta ahora una media del 14% y más de 900.000 espectadores en la noche de los lunes, habiendo liderado su franja en todas las entregas y alcanzando récord en cuota en la emisión del pasado lunes:

1ª entrega: 13,9% y 947.000

2ª entrega: 13% y 909.000

3ª entrega: 13,5% y 884.000

4ª entrega: 14,2% y 912.000

5ª entrega: 13% y 823.000

6ª entrega: 14,4% y 866.000

7ª entrega: 14,8% y 882.000

Por otro lado, conviene resaltar que Mediaset habría renovado ya 'Casados a primera vista' por una nueva edición. Esta información la avanzó hace unas semanas el portal El Confidencial Digital.