Delatado el desenlace de Laura y Lorenzo tras acabar el experimento de 'Casados a primera vista'

por El Televisero

Unas inequívocas imágenes publicadas por Laura y Lorenzo, pecando de imprudencia, revelan su futuro tras salir de 'Casados a primera vista'

Lorenzo y Laura en 'Casados a primera vista'
Lorenzo y Laura en 'Casados a primera vista' | Telecinco

El experimento toca a su fin. 'Casados a primera vista' ha alcanzado su punto álgido este lunes, 9 de marzo, en su octava entrega en Telecinco, que ha acogido las decisiones finales de los matrimonios después de semanas de intensa experiencia.

Y uno de los claros protagonistas ha sido el integrado por Laura y Lorenzo, la pareja que más rápido avanzó en su amor y pasión, pero, al mismo tiempo, la más frágil por las inseguridades que le embargan a ella por el daño sufrido en el pasado.

Además, la última dinámica planteada por los expertos de 'Casados a primera vista', el intercambio que se produjo en el anterior capítulo con Natalia y Milton, ha creado una grieta entre el sevillano y la catalana. Una crisis que se ha evidenciado en la emisión de esta semana.

Por eso, se han generado grandes dudas entre los espectadores del reality respecto a si Laura y Lorenzo siguen juntos o no en la actualidad. Muchos no dan un duro por ellos ante su inestabilidad, pero lo cierto es que más de uno podría sorprenderse tras una reciente pillada.

El periodista Javier de Hoyos se ha hecho eco de unas inequívocas imágenes de Laura y Lorenzo en un restaurante llamado La Colonia que vendrían a confirmar que continúan siendo un matrimonio.

Evidentemente, por razones contractuales, no aparecían juntos en las mismas, pero fueron tomadas exactamente en el mismo espacio y publicadas con apenas treinta minutos de diferencia en sus respectivas redes sociales. Desde luego, muy prudentes no fueron.

