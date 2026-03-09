'Casados a primera vista': Filtran el estado actual de Luciana y Borja y Stefan y Estefanía y rompe los pronósticos

'Casados a primera vista' ha encarado su octava entrega en Telecinco con las consecuencias de la semana de la intimidad, impulsada por la experta en sexología Nayara Malnero, en la que los seis matrimonios hicieron frente a sus miedos, inseguridades y expectativas en el terreno más privado.

En este episodio también se han mostrado las consecuencias del 'intercambio' aceptado entre Laura y Lorenzo y Natalia y Milton; una mecánica gamberra que ha dado lugar a situaciones tensas y a crear más puntos de fricción. La relación de la catalana y el sevillano ha entrado en un valle complicado.

Aunque el momento culmen de 'Casados a primera vista' ha sido la decisión final a la que se han enfrentado cada uno de los seis matrimonios, teniéndose que pronunciar sobre si desean seguir juntos o si quieren abandonar bifurcando sus caminos.

Mientras tanto, Estefanía y Stefan han continuado afianzando su matrimonio. Algo que parecía totalmente impensable en anteriores capítulos de 'Casados a primera vista'. Sin embargo, el repentino acercamiento de la pasada semana, con relaciones íntimas incluidas, ha dado un giro radical a su historia.

En cambio, en la otra cara de la moneda se han situado Luciana y Borja, entre quienes ha estallado la tensión cuando él ha determinado frenar los momentos de intimidad con ella. Esto ha generado una grave crisis en la pareja, desembocando en un abandono del apartamento conyugal.

Pues bien, precisamente sobre estos dos matrimonios hay pistas que delatarían cuál es su situación actual. Recordemos que 'Casados a primera vista' se grabó hace meses y que, en la actualidad, todo podría haber dado mil vueltas. Así, el periodista Javier de Hoyos ha compartido en su perfil de Instagram el estado de Stefan y Estefanía y de Luciana y Borja. Y hay grandes sorpresas.

En el caso de Stefan y Estefanía, los dos fueron recientemente cazados paseando juntos en Lanzarote. Hay prueba gráfica como así ha adjuntado De Hoyos. Es decir, a día de hoy, siguen juntos.

Además, la fuente asegura que se les avistó muy acaramelados y sin esconder su amor. Un desenlace absolutamente increíble, pues nadie daba un duro por esta pareja por cómo fueron sus comienzos en el reality.

En cuanto a Luciana y Borja, parece que sus destinos habrían corrido la misma suerte. Javier de Hoyos ha expuesto unas publicaciones muy reveladoras de ambos en lo que parece el mismo enclave por detalles como los árboles y unas vallas. Fueron lanzadas a la misma vez y, para más inri, tanto la mallorquina como el sevillano eligieron exactamente la misma canción, como si trataran de dar señales veladas de que están juntos.