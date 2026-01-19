'Casados a primera vista': Lista completa con todos los concursantes del nuevo reality que estrena Telecinco

Telecinco estrena este lunes 'Casados a primera vista', su nuevo docu-reality y que ya emitió con éxito durante cuatro temporadas Antena 3. El formato vuelve a España tras su gran éxito internacional con más de 35 versiones diferentes, que han sido comercializadas para su emisión en más de 130 territorios de cinco continentes.

Doce solteros -seis mujeres y seis hombres-, con diferentes perfiles de edad, profesión y procedencia y con relaciones sentimentales fallidas, pondrán su futuro sentimental en manos de un equipo de expertos en psicología, emociones, terapia sexual y de pareja, entre otras disciplinas, quienes tras un exhaustivo análisis psicológico y de sus niveles de compatibilidad les guiarán a través de un intenso viaje emocional cuyo destino final es alcanzar una relación estable y duradera y cuyo punto de partida se producirá precisamente en el altar.

Tras entonar emocionantes votos y pronunciar sendos “sí, quiero” frente a un completo desconocido o desconocida y ante la atenta y sorprendida mirada de sus respectivas familias y amigos, cada pareja, previamente definida por el equipo de expertos basándose en la ciencia y en una dilatada experiencia profesional, disfrutará de una romántica luna de miel en un idílico lugar del mundo, que dará paso a un periodo de convivencia en el que tendrán que afrontar diferentes dinámicas y terapias, siempre de la mano de los especialistas, diseñadas para poner a prueba su relación.

Así funciona 'Casados a primera vista'

La nueva adaptación española del formato internacional ‘Married at First Sight’, desarrollada por Mediaset España en colaboración con Bulldog TV, incorpora importantes novedades, especialmente en su ambicioso nivel de producción y en el desarrollo de nuevas y modernas dinámicas que servirán para guiar a las parejas en su camino para responder a la pregunta clave: ¿están finalmente hechos el uno para el otro?

En la nueva edición de Telecinco, el formato y sus protagonistas viajan por países de cuatro continentes -Europa (Francia y Finlandia), América (República Dominicana), África (Egipto y Marruecos) y Asia (Bali/Indonesia)- para disfrutar de románticas lunas de miel en las que comenzar a conocerse. Además, las bodas y banquetes con sus familias y amigos se llevan a cabo en lugares de ensueño de nuestro país, lo que hace que cada pareja viva el inicio de una historia de amor completamente diferente a las demás.

'Casados a primera vista' también incorporará nuevas dinámicas y entornos que entrarán en juego en el momento en el que los protagonistas iniciarán su vida en común. Cada pareja vivirá en un apartamento diferente e independiente, pero integrado en un moderno coliving que permitirá llevar a cabo también actividades y ceremonias grupales en presencia de los tres terapeutas del programa, en las que en ocasiones tendrán que decidir si siguen adelante con la experiencia o ponen punto final a su participación.

Conoce a los participantes de 'Casados a primera vista':

Seis mujeres y seis hombres que, tras pasar por experiencias sentimentales fallidas, sienten la fuerte convicción de apostar por una nueva forma de encontrar el amor. Cuentan con distintas edades, profesiones y procedencias, aunque comparten el mismo objetivo: iniciar una relación estable y duradera. ¿Quiénes formarán pareja?

Las chicas

AINHOA (41 Años, Madrid). Ocho años soltera.

Se ha criado en la barra del bar que regentaban sus padres, se considera una ‘pija de barrio’ y desde pequeña sueña con vivir un amor de película. Busca un príncipe azul con el que formar una familia numerosa.

Está cansada de los hombres que le mienten. No otorga gran importancia al físico, pero espera que el hombre que se case con ella tenga las cosas muy claras y, especialmente, comparta su ideal de amor clásico y romántico. No soporta en un hombre la infidelidad y la mentira. Sentirse engañada rompe por completo su confianza.

ANA (36 años, Torremolinos, Málaga). Lleva un año soltera.

Ana inicia su camino en ‘Casados a primera vista’ con una mochila demasiado pesada. En 2019 perdió a su pareja en un accidente de tráfico, quedándose viuda y al cuidado de los dos hijos pequeños que compartían. Desde entonces, toda su energía la ha centrado en sacar adelante a su familia. Es una mujer directa, emocional y con mucho carácter.

Después de varios intentos fallidos, se siente preparada para volver a enamorarse de un hombre educado, familiar y con valores. Sus ritmos a la hora de conocer a alguien son lentos y necesita un hombre que los respete. No tolera las faltas de respeto ni a los hombres poco comunicativos. A ella le atraen los detalles sencillos, las relaciones recíprocas y los compañeros de vida. Sus dos pasiones son el mar y su familia.

ESTEFANÍA (31 años, Plasencia). Lleva cuatro años soltera.

Modelo y tiktoker, para ella su entorno es muy importante, aunque por encima de todo está Dios y su mundo espiritual. Por eso cree en las señales, en el destino y en que, si el universo conspira, “diosito” puede hacer realidad el deseo de encontrar para ella un hombre ambicioso que la mime como a una princesa.

No cree en las relaciones 50/50. Cuando algo no le encaja, no es capaz de disimularlo y exhibe su lado más frío y exigente. Le encantan los hombres altos, rubios y sin malos hábitos. Además, confiesa una atracción incontrolable por los chicos tatuados.

NATALIA (32 años, Madrid). Lleva tres años soltera.

Apasionada, con mucho carácter, muy expresiva, con las cosas muy claras, de lágrima fácil y con una especial obsesión por el orden y la limpieza. Es creadora de contenido y madre de un niño de 2 años con el que tiene custodia compartida.

La relación con el padre de su hijo es bastante cercana, condición que su futuro marido tendrá que aceptar. Cree que ha tenido mala suerte en el amor ya que solo busca un hombre seguro, detallista, que la valore, le devuelva la ilusión y con el que volver a ser madre. Le atraen los hombres altos, atléticos y con sonrisa perfecta.

LAURA (28 años, Barcelona). Lleva tres años soltera.

Intensa, inquieta, atrevida, impulsiva, carismática, activa y extrovertida, Laura nunca dice que no a un plan. La toxicidad ha sido el principal problema de sus anteriores relaciones, en las que la infidelidad ha estado muy presente, algo que espera no volver a vivir en su vida. Busca a un hombre que la acepte como es y no intente cambiarla, que sea guapo, carismático, que la haga reír y que quiera dar el paso de ser padre ya.

LUCIANA (29 años, Palma de Mallorca). Lleva dos años soltera.

Enfermera pediátrica en la UCI de neonatos, Luciana se considera una mujer entregada, cuidadora, dulce, empática y muy sensible, que piensa más en los demás que en sí misma, algo que le ha jugado muy malas pasadas en el amor, tanto que una anterior relación la llevó a dejar de quererse a sí misma.

Sin embargo, ya ha aprendido de ello y ahora busca sentirse querida y respetada cada día. Quiere a un hombre maduro, seguro y con las ideas claras. Le atraen los morenos, altos y con tatuajes.

Los chicos

BORJA (26 años, Dos Hermanas, Sevilla). Lleva tres años soltero.

Se define como un joven ambicioso y trabajador. A sus 26 años es dueño y fundador de una empresa de recambios de césped artificial a la que dedica casi todo su tiempo. De valores tradicionales, ha vivido una infancia marcada por la separación de sus padres. Le atraen las mujeres que se cuiden tanto física como mentalmente.

Para él la primera impresión es muy importante, pero el interior también. Busca a una mujer cariñosa, leal, con carácter, trabajadora y que tenga clara sus metas. Su sueño es formar su propia familia, como la que formaron sus abuelos, y se siente preparado para ello.

LORENZO (31 años, Sevilla). Lleva tres años soltero.

Siguió los pasos de su madre y se graduó en Derecho, aunque trabaja como comercial para una conocida cadena de ropa porque prioriza su libertad. Ve la vida como un eterno niño que quiere jugar al amor. A pesar de que pueda parecer un auténtico desastre, lo tiene todo bajo control. Para él son muy importante sus rutinas, cuidarse e ir al gimnasio.

Le atraen las mujeres con ojos claros, que aparenten juventud y que se tomen la vida con sentido del humor. Quiere encontrar a una mujer que le acompañe en sus locuras, en sus viajes improvisados y que sea activa, curiosa, culta y con inquietudes. Quiere formar una familia, pero no ahora.

LUIJA (41 años, Málaga). Lleva un año soltero.

Exfutbolista profesional y entrenador personal, Luija vive completamente entregado a su trabajo y a su perrita Bella, el amor de su vida. Hace un año su novia rompió una relación de 10 años porque se había desenamorado. De hecho, todas sus parejas le han abandonado por el mismo motivo. Desde entonces no ha vuelto a abrir su corazón a nadie, pero ha vuelto a recuperar las ganas y la ilusión.

Se considera un hombre sensible, romántico y detallista, aunque confiesa que en alguna ocasión ha sido infiel. Quiere a su lado a una mujer natural, sencilla, con sentido del humor y con la que compartir su día a día. Le atraen las mujeres con el pelo largo y deportistas. Aunque si hay algo que tiene claro es que, después de todo lo vivido, no quiere ser padre.

MARC (33 años, Barcelona). Lleva tres años soltero.

Es un romántico empedernido. Su concepto del amor lo aprendió del cariño que se profesaban sus abuelos. En una mujer busca madurez. Desea compartir su vida con alguien con quien poder ser padre.

A pesar de que por su aspecto físico y su galantería pueda aparentar más edad, guarda en su interior un niño al que le gusta jugar. Fue jugador de rugby profesional. Le encantan las chicas que se cuidan y con los ojos grandes, pero lo más importante para él es que comparta su ideal de futuro.

MILTON (39 años, Vilanova i la Geltrú, Barcelona). Un año soltero.

Argentino de nacimiento, es poeta, escritor y padre de un adolescente. “Mi futura mujer tiene que aceptar a mi hijo y mi vida con él”, asegura. Siente que ha construido una vida plena, pero no tiene con quién disfrutarla. Quiere volver a enamorarse y formar una nueva familia con una mujer que sea honesta, emocionalmente madura, con carácter y empática.

No soporta la mentira ni la manipulación, por eso busca el equilibrio perfecto entre la calma y la pasión. Le atraen las mujeres dulces y femeninas. Sus mayores red flags en una pareja son la mentira, que no acepten a su hijo, que intenten competir con su familia o seducir a otros los hombres.

STEFAN (38 años, Lanzarote). Lleva 1 año soltero.

Stefan es un hombre seguro de sí mismo acostumbrado a destacar. Reconoce que su físico y su forma de vida despiertan envidias, pero huye de la superficialidad y de las máscaras que usan las personas para ocultarse. Es una persona metódica, organizada y muy consciente de la importancia de mantener el equilibrio entre cuerpo y mente y en todos los ámbitos de su vida.

En el amor, busca una relación basada en la reciprocidad y el compromiso real: cree firmemente en el modelo 50/50 y en el trabajo en equipo dentro de la pareja. Tras años priorizando su crecimiento personal, siente que ha llegado el momento de compartir su vida con alguien especial y volver a ilusionarse de verdad.