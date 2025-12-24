Joaquín Prat se anticipa al mensaje de Navidad del Rey y dice lo que muchos españoles piensan de Felipe VI

Este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, volveremos a asistir a un nuevo mensaje de S.M. El Rey. Con él, el rey Felipe VI se dirigirá a todos los ciudadanos haciendo balance del año y deseando los mejores propósitos de cara a 2026. Antes de poderlo escuchar, Joaquín Prat ya ha dejado claro lo que piensa de este tipo de mensajes en 'El tiempo justo'.

"En la casa del Príncipe en la que viven el Rey y su familia en el complejo de La Zarzuela normalmente no se cena hasta que no se emite el mensaje de S.M,. El Rey Felipe VI y además lo ven en TVE", empezaba señalando el presentador de Telecinco.

Justo después en 'El tiempo justo' pronosticaban que el rey hablará de tiempos convulsos y de problemas históricos como el acceso a la vivienda que se mantienen estancados y que también hablará de la corrupción que sigue muy presente en nuestros días y que seguramente volverá a pedir el entendimiento y la colaboración a los políticos.

Joaquín Prat: "Los mensajes del rey Felipe VI desde que es rey han ido cada año mejor"

"Es una opinión muy personal, pero yo creo que los mensajes del rey Felipe VI desde que es rey han ido a más y a mejor, cada año mejor", sostenía entonces Joaquín Prat antes de escuchar a sus colaboradores. "Yo estoy convencido de que va a volver con el tema de que unidos somos mucho más fuertes y que hablará de la transición y de la unidad de España", expresaba Carlos Cuesta.

"¿Hablará de la vivienda?", cuestionaba Joaquín Prat. "Ojalá, pero yo en este tipo de mensajes tanto del rey Felipe, que efectivamente ha evolucionado y es mucho más moderno y más elaborado y menos barroco que el que tenía su padre, yo echo de menos que sean más directos, que sean más ágiles y que se acerque a la gente hablando de otra manera y de las preocupaciones que de verdad preocupan a la gente", defendía Gema Peñalosa.

Tras ello, Joaquín Prat aseveraba que si que cree que hablará de vivienda. Pero también se preguntaba si hablará de corrupción. "Debería hablar de corrupción", insistía Gema Peñalosa. "Hablará de la crispación y de superar las discrepancias", apostillaba Borja Méndez.

"De todo esto hablamos todas las Nochebuenas y luego decepciona", terminaba diciendo Alfonso Egea. "Es que al rey no le podemos pedir que sea un político, tiene que ser una institución. Mencionará la vivienda y la situación de hambre y todas las catástrofes pero tiene que ir por un mensaje de unidad", concluía Carlos Cuesta.