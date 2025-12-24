Qué ver esta Nochebuena 2025 en televisión: Guía de programación en TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco o La Sexta

Como cada 24 de diciembre, la televisión se llena de programación especial para celebrar la Nochebuena. Este año solo TVE ha apostado por nuevos especiales para su prime time mientras que Antena 3 y Telecinco han tirado de refritos y recopilatorios mientras que Cuatro y La Sexta ofrecerán cine.

La música, el humor, la nostalgia, el zapping y el cine son los grandes protagonistas de esta noche de miércoles de Nochebuena. Una programación que arrancará en torno a las 21:15 horas, justo después de la emisión del Mensaje de S.M. El Rey, que se emite en todas las cadenas de televisión.

La 1: 'Telepasión', especiales de Dani Fernández y Abraham Mateo y 'Viaje al centro de la tele'

Si hay una tradición de Nochebuena más allá de S.M. El Rey es 'Telepasión' y los especiales musicales de TVE, que este año estarán dedicados a Dani Fernández y Abraham Mateo, dos de los jóvenes talentos de más éxito. Y para completar la noche, un año más 'Viaje al centro de la tele' nos dejará el mejor karaoke.

Eso sí antes, La 1 modificará toda su programación de tarde dando descanso tanto a 'Directo al grano' como a 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' ofreciendo en sobremesa la película británica 'La Reina Victoria' y posteriormente 'Valle Salvaje' y un doble capítulo de estreno de 'La Promesa' con el arranque de su quinta temporada.

'Telepasión 2025: Mi gran noche' (21:15 horas)

Aitor Albizua y Lalachus reciben un encargo muy especial para esta Nochebuena: crear y dirigir el programa 'Telepasión 2025. Mi gran noche', un desafío que afrontan con la ayuda de dos secretarias muy poco convencionales y misteriosas. Todos abordan el proyecto con mucha ilusión y con locas ideas. Participan más de 130 profesionales de RTVE que llenarán la noche de música y baile de todas las épocas, con muchas sorpresas.

'Me has invitado a Bailar: Dani Fernández' (22:20 horas)

El primer especial navideño tendrá como protagonista a Dani Fernández bajo el título 'Me has invitado a bailar'. Tras un 2025 lleno de premios, discos de platino, y récords en streaming y de anunciar su gira más ambiciosa para 2026, Dani Fernández repasará los temas más conocidos de su carrera musical, tanto en solitario como acompañado. Junto a él en el escenario amigos y artistas como Manuel Carrasco, Sidecars, Amaral, Pablo López, Yerea, Nil Moliner, Ana Mena y Sergio Dalma.

'20Conmigo: Abraham Mateo' (23:35 horas)

Después, '20Conmigo', con Abraham Mateo. Con siete álbumes de estudio y múltiples discos de oro y platino, el músico gaditano será el otro gran protagonista de la Navidad de TVE, donde repasará grandes hits de su trayectoria. No estará solo. Por el escenario pasarán amigos como Malú, Chanel, Ana Torroja, Lérica, Daviles de Novelda y Rayito.

'Viaje al centro de la tele: Noche ochentera' (00:45 horas)

La música no dejará de sonar, esta vez de la mano del Archivo de RTVE en 'Viaje al centro de la tele', el espacio dirigido por Pedro Santos y locutado por Santiago Segura. Bajo el título ‘Noche ochentera’, invitará al espectador a regresar a los 80 para disfrutar una fiesta apta para toda la familia. Las canciones más emblemáticas de esa década, nacionales e internacionales, se podrán cantar y bailar con el clásico formato karaoke del programa.

_____________________________________________________________________________________

21:00h - Mensaje S.M. El Rey

21:15h - 'Telepasión 2025: Mi gran noche'

22:20h - 'Me has invitado a bailar: Dani Fernández'

23:35h - '20conmigo: Abraham Mateo'

00:45h - 'Viaje al centro de la tele: Noche ochentera'

La 2: especial de '¡Cómo nos reímos!'

La 2 volverá a celebrar la Nochebuena con el tándem de 'Los conciertos de La 2' y un especial de 'Cómo nos reímos'. Para arrancar la noche, la cadena ofrecerá ‘Especial Música en Nochebuena’ de la Orquesta y Coro RTVE, desde la Capilla del Palacio Real. Organizado por Patrimonio Nacional, estará dirigido por Carlos Mena a partir de las 20:00 horas.

Justo después del Mensaje de S.M. El Rey tomará el relevo todo un clásico de la Nochebuena de La 2 con un maratón de humor en '¡Cómo nos reímos!' de casi ocho horas entre las 21:15 horas y las 05:30 horas. Primero, con el Especial Nochebuena 'Cuento de Navidad'. Scrooge, protagonista de la novela de Dickens, se someterá a los fantasmas de pasado, presente, futuro a base de una sesión de “risoterapia” protagonizada por maestros del humor del Archivo como Martes y Trece, Eugenio, Tip y Coll, Gila y muchos más. Y después, continúan las risas con los grandes de la comedia de nuestro país.

_____________________________________________________________________________________

20:00h - 'Los conciertos de La 2: Concierto de Navidad El Mesías'

21:00h - Mensaje de S.M. El Rey

21:10h - '¡Cómo nos reímos!'

Antena 3: 'Lo mejor de cada casa' y 'Lo mejor de TCMS'

Antena 3 empezará celebrando la Nochebuena con un especial de 'La ruleta de la suerte'. El programa de Jorge Fernández y Laura Moure dedicará este día a los abuelos. Tres concursantes tirarán de la ruleta junto a sus nietos en este día tan especial.

Aurelio y su abuela Carmen comparten la pasión por el deporte y los viajes. Con el premio, les gustaría ir junto al resto de su familia a Disneyland París. Jose María toca la guitarra. Le acompaña en ‘La ruleta de la suerte’ Yolanda, fiel seguidora del Rayo Vallecano. Les gustaría organizar un viaje familiar. Martina es una de las ocho nietas de Carmen, y aún están decidiendo juntas a dónde ir con el dinero del premio: Carmen querría ir al norte de Europa, y Martina quiere viajar a Venecia y Florencia.

Tras el mensaje de S.M. El Rey, Antena 3 volverá a ser una de las cadenas que menos arriesgará y apostará de nuevo por dos especiales recopilatorios. A las 21:15 horas la cadena ofrecerá ‘Lo mejor de cada casa’; una selección con las imágenes más divertidas, impactantes, sorprendentes… de las cadenas del Grupo en 2025.

Música y espectáculo televisivo seguirán en Antena 3 de la mano de 'Nochebuena con Tu cara me suena', con el repaso más completo a las mejores actuaciones de la historia del programa, las más emocionantes, las ganadoras, las más divertidas.

_____________________________________________________________________________________

21:00h - Mensaje de S.M. El Rey

21:15h - 'Lo mejor de cada casa'

23:45h - 'Nochebuena con Tu cara me suena' (reposición)

02:00h - 'Lo mejor de cada casa' (reposición)

Cuatro: especial de 'First Dates' y dos clásicos de cine ('Willow' y 'E.T. El extraterrestre')

Cuatro ha apostado este año por dar descanso a sus formatos de actualidad y por la mañana ofrecerá reposiciones de 'Volando voy' y 'Viajeros Cuatro' en lugar de 'En boca de todos'. Por la tarde, sustituirá 'Todo es mentira' y 'Lo sabe, no lo sabe' por doble sesión de cine con las películas 'Cazafantasmas: más allá' a las 15:35 horas y 'Heidi' a las 17:50 horas.

Por la noche, Cuatro ofrecerá un especial de 'First Dates' y posteriormente doble sesión de cine con la emisión de dos clásicos para toda la familia como son 'Willow' y 'E.T. El extraterrestre'.

'First Dates: especial Nochebuena' (21:15 horas)

En la noche del 24 de diciembre, el restaurante de 'First Dates' estará decorado con elementos típicos navideños y, entre cita y cita, recibirá a Papá Noel, que se paseará por el restaurante repartiendo pequeños regalos a los comensales. También en esta velada, Carlos Sobera transmitirá un mensaje invitando a los comensales, a los espectadores y al equipo a celebrar juntos el espíritu navideño e interpretará un villancico.

El Blockbuster: 'Willow' (22:45 horas)

Cuento medieval con brujas, enanos y poderes mágicos. En las mazmorras del castillo de la hechicera y malvada reina Bavmorda, una prisionera da a luz a una niña que, según una antigua profecía, pondrá fin al reinado de la hechicera. La comadrona intenta salvar a la niña de la ira de Bavmorda, pero, alcanzada por los perros de presa del castillo, no tiene más remedio que arrojar la cuna al río. Gracias a la corriente, la cuna llega a un pueblo de enanos, donde la niña es adoptada por el valiente Willow.

Cine Cuatro: 'E.T. El extraterrestre' (01:10 horas)

Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía.

_____________________________________________________________________________________

21:00h - Mensaje de S.M. El Rey

21:15h - 'First Dates: Especial Nochebuena'

22:45h - El Blockbuster: 'Willow'

01:10h - Cien Cuatro: 'E.T. El extraterrestre'

Telecinco: especial recopilatorio de 'Bailando con las estrellas'

Este año, Telecinco ha decidido tirar la toalla inmersa en una grave crisis de audiencia que le está llevando a escatimar en gastos. Así, la cadena de Mediaset ha cancelado este año las tradicionales galas con artistas invitados y ha apostado por un recopilatorio de 'Bailando con las estrellas'.

Previamente y en horario de tarde, la cadena emitirá un especial de 'El Diario de Jorge', en el que los invitados serán sorprendidos con una serie de emocionantes viajes al pasado que el programa les propondrá a través de la IA y en los que podrán interactuar con su ‘yo del pasado’ e incluso recibir el consuelo de aquellos seres queridos que se fueron hace años. En su edición de Nochebuena, 'El tiempo justo' recibirá en plató a Carlos Baute, que concederá su entrevista más especial y cantará un villancico; y ofrecerá los mejores consejos para tener una mesa perfecta en Nochebuena y Navidad con la ayuda de un experto.

Por la noche, el especial de Nochebuena de 'Bailando con las Estrellas' en Telecinco ofrecerá un amplio recorrido por los mejores momentos, las exhibiciones de baile más espectaculares y las coreografías más cuidadas vividos durante las dos temporadas del emblemático talent-show, en el que 26 celebrities, formando pareja con sus respectivos bailarines profesionales, han demostrado su habilidad para ejecutar distintos números de baile.

____________________________________________________________________________________

21:00h - Mensaje de S.M. El Rey

21:15h - 'Bailando con las estrellas: Especial Nochebuena'

La Sexta: cine de acción con 'La última fortaleza'

El día de Nochebuena, 'Aruser@s' y 'Al rojo vivo' continúan con su programación habitual en directo y 'Zapeando' vivirá su versión más navideña el día 24 de diciembre: La IA es de gran ayuda para pedir el regalo perfecto a Papá Noel estas Navidades: ¡La versión “muñeco” de nuestros zapeanders!

Además, desde plató se realizará una conexión en directo con una elfa de Papá Noel, que es española pero ese día estará en Laponia preparando los regalos para todos los niños. Otros españoles que viven fuera nos contarán las costumbres más curiosas de las Navidades de otros países. Por otro lado, la experta en protocolo, María José Gómez y Verdú, nos ayudará a poner la mesa con gusto y a comportarnos en Nochebuena como manda la etiqueta y Necko Vidal, tiktoker experto en música, analizará villancicos y tocará al violín alguno muy famoso.

Después, 'Más vale tarde' ofrecerá su versión 'Take Away' con los mejores momentos de la sección de cocina y de viajes. A las 21:00, laSexta dará paso al Mensaje del Rey, seguido de una recopilación de los mejores momentos de 'El Intermedio' y, a continuación, 'El Taquillazo' con la emisión de 'La última fortaleza' con Robert Reford, James Gandolfini y Mark Ruffalo.

El Taquillazo: 'La última fortaleza' (22:45 horas)

Acusado de un acto de desobediencia que tuvo fatales consecuencias, el venerado general Irwin (Robert Reford), un héroe de guerra, es sometido a un consejo de guerra, degradado y encerrado en una prisión militar conocida como "La fortaleza". Allí pronto se convierte en el punto de mira del alcaide, el coronel Winter (James Gandolfini), un hombre de carácter autoritario que comienza a sentirse acomplejado ante el carisma de Irwin con los reclusos.

_____________________________________________________________________________________