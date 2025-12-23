Antena 3 y La Sexta anuncian sus apuestas para Navidad: especiales de 'La Ruleta', 'Zapeando' y reposiciones

Atresmedia ya ha anunciado cuáles serán las principales bazas de Antena 3 y La Sexta para las jornadas del 24 de diciembre (Nochebuena) y 25 de diciembre (Navidad). Y un año más, salvo programas especiales de algunos de sus concursos, Antena 3 vuelve a tirar de programas de zapping y recopilatorios.

De esta manera, tanto Atresmedia como Mediaset, que ofrecerá la oferta más triste de su historia con un recopilatorio de 'Bailando con las estrellas', parecen tirar la toalla de cara a competir contra RTVE en Nochebuena, que volverá a apostar por 'Telepasión' y dos especiales musicales con Dani Fernández y Abraham Mateo.

El miércoles 24, día de Nochebuena, 'La Ruleta de la suerte' emitirá su especial Nochebuena en Antena 3. El programa de Jorge Fernández y Laura Moure dedicará este día a los abuelos. Tres concursantes tirarán de la ruleta junto a sus nietos en este día tan especial.

Aurelio y su abuela Carmen comparten la pasión por el deporte y los viajes. Con el premio, les gustaría ir junto al resto de su familia a Disneyland París. Jose María toca la guitarra. Le acompaña en ‘La ruleta de la suerte’ Yolanda, fiel seguidora del Rayo Vallecano. Les gustaría organizar un viaje familiar. Martina es una de las ocho nietas de Carmen, y aún están decidiendo juntas a dónde ir con el dinero del premio: Carmen querría ir al norte de Europa, y Martina quiere viajar a Venecia y Florencia.

'Lo mejor de cada casa' y 'Tu cara me suena', las apuestas de Antena 3 para Nochebuena

Por la tarde, 'Pasapalabra' adelantará su emisión a las 19:30 horas. De igual manera, 'Antena 3 Noticias' 2 adelantará su emisión a las 20:30 horas para dar paso al tradicional Mensaje de Su Majestad el Rey a las 21:00 horas. A continuación, la cadena ofrecerá 'Lo mejor de cada casa', una selección con las imágenes más divertidas, impactantes y sorprendentes de las cadenas del Grupo en 2025.

Justo después tomará el relevo 'Nochebuena con Tu cara me suena', con el repaso más completo a las mejores actuaciones de la historia del programa, las más emocionantes, las ganadoras, las más divertidas.

El día 25, Navidad, la cadena ofrecerá una programación de día festivo, que incluirá reemisiones de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' por la mañana y Multicine por la tarde, mientras que en Prime Time emitirá nuevos episodios de 'La Encrucijada', serie protagonizada por Ástrid Janer y Rodrigo Guirao.

La ficción española continuará durante estas fechas siendo parte principal de la parrilla de la cadena. Así, los seguidores de 'Sueños de Libertad' podrán disfrutar de capítulos de estreno de la serie en su horario habitual y del mejor cine en Prime Time en la noche de viernes con 'El Peliculón'. 'La Ruleta de la Suerte Noche' seguirá con su programación habitual en la noche de sábado. Además, las series turcas 'Renacer' y 'Una nueva vida' seguirán acompañando a sus fieles seguidores estas navidades con nuevos episodios.

Especial de 'Zapeando' y cine en la Nochebuena de La Sexta

El día de Nochebuena, 'Aruser@s' y 'Al rojo vivo' continúan con su programación habitual en directo y 'Zapeando' vivirá su versión más navideña el día 24 de diciembre: La IA es de gran ayuda para pedir el regalo perfecto a Papá Noel estas Navidades: ¡La versión “muñeco” de nuestros zapeanders!

Además, desde plató se realizará una conexión en directo con una elfa de Papá Noel, que es española pero ese día estará en Laponia preparando los regalos para todos los niños. Otros españoles que viven fuera nos contarán las costumbres más curiosas de las Navidades de otros países. Por otro lado, la experta en protocolo, María José Gómez y Verdú, nos ayudará a poner la mesa con gusto y a comportarnos en Nochebuena como manda la etiqueta y Necko Vidal, tiktoker experto en música, analizará villancicos y tocará al violín alguno muy famoso.

Después, 'Más vale tarde' ofrecerá su versión 'Take Away' con los mejores momentos de la sección de cocina y de viajes. A las 21:00, laSexta dará paso al Mensaje del Rey, seguido de una recopilación de los mejores momentos de 'El Intermedio' y, a continuación, 'El Taquillazo'.

El día de Navidad, laSexta ofrecerá una programación de día festivo que incluye la emisión de cine por la tarde y 'El Taquillazo' en prime time. 'Zapeando' seguirá acompañando en directo el viernes 26 de diciembre en su horario habitual.