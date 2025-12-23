La lotería de Antena 3 con 'Sueños de Libertad': Registra el capítulo más visto del curso y de los últimos 14 meses

'Sueños de Libertad', imparable en la sobremesa de Antena 3, anotó este lunes, 22 de diciembre, el capítulo más visto de la presente temporada al congregar a 1.341.000 espectadores de media; lo que se tradujo en un sobresaliente 14,3% de cuota de pantalla. 2,3 millones de personas contactaron a lo largo de su emisión.

Así, aventajó en hasta 7,5 puntos a Telecinco, que anotó un desastroso 6,8% con 'El tiempo justo' de Joaquín Prat en estricta coincidencia. También se impuso con holgura (en casi cinco puntos) a La 1 de TVE, que registró un 9,6% con 'Directo al grano' en competencia directa.

En resumen, 'Sueños de Libertad' fue la oferta líder indiscutible sobre todos sus competidores y se volvió a encumbrar como la serie más vista de toda la televisión con creces. Titular que la producción de Atresmedia y Diagonal TV refrendan a diario.

Además, el récord en la emisión de este lunes, marcada por la muerte del personaje de Delia tras la negación de auxilio de su hijo Gabriel, es doble. Aparte de ese máximo en espectadores en el curso actual, también fue el capítulo más visto desde octubre de 2024.

A esos más de 1,3 millones de fieles que siguieron el episodio de 'Sueños de Libertad' en su emisión lineal en Antena 3, hay que sumar los 153.000 televidentes que acumuló en el diferido, colocándose también entre lo más visto en esta modalidad de consumo. En total, la entrega 462 sumó casi 1,5 millones de telespectadores.

Con estas espectaculares cifras, se constata que la ficción diaria protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón y Nancho Novo, entre otros, tiene un largo y prometedor futuro por delante, justo cuando está muy cerca de arrancar su tercera temporada.

