'Sueños de Libertad', avance semanal capítulos del 22 al 26 de diciembre: la muerte de Delia y Gabriel, acorralado

'Sueños de libertad' se encuentra trabajando en su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández de cara a 2026. Pero antes, esta semana, la serie diaria de Antena 3 vivirá un parón en su emisión por el día de Navidad.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Andrés intentaba reconducir su relación con Begoña y retomar su confianza y para ello ella le pedía que por favor deje en paz a Gabriel. Y el abogado no dudaba en confrontar a su mujer porque cree que ella y Andrés vuelven a tener algo pero la enfermera le dejaba claro que solo estaba preparando una sorpresa para su cumpleaños.

Joaquín y Luis decidían hablar con Damián para saber que es lo que pretende con la reanudación de su relación con Digna y le dejaban claro que no van a permitir que le vuelva a hacer daño a su madre.

Paralelamente, Luis trataba de mostrarse cercano con Cristina, que sigue sintiéndose culpable por el suicidio de Beltrán. Y Luz no dudaba en mostrarle su apoyo asegurando que lo que necesita para recuperarse es alejarse de la colonia unos días. Pero todo cambiaba con el regreso de Irene para apoyar a su hija.

El boicot de Mari Paz surtía efecto al dejar a Claudia completamente indispuesta sin poder acudir a la entrega de premios y ocupar su lugar. Mientras, Pelayo descubría que Cárdenas se ha reunido con Eladio en la cárcel y teme que el hombre le haya contado toda la verdad sobre él y Marta. Tras ello, el político no dudaba en hablar con Marta para amenazarle y pedirle que Pelayo dimita como gobernador civil a cambio de su silencio.

Gabriel volvía a recibir una llamada de Isabel, que se muestra muy furiosa tras descubrir que se ha casado con Begoña. Tras ello, el abogado decidía marcharse a París para intentar calmar la situación con su pareja. Pero por si fuera poco, Delia amenazaba a su hijo con destapar todas sus mentiras si no le da una nueva oportunidad y él le echaba de su vida provocando que su madre tenga un fuerte ataque de asma.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 22 al viernes 26 de diciembre:

Capítulo 462 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 22 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña encuentra el cuerpo de Delia sin vida en su habitación después de no haber llegado a poder coger el inhalador. Su muerte deja a todos en shock mientras Andrés no duda en sospechar de que Gabriel pueda tener algo que ver. Mientras, Gabriel cancela su viaje a París para despedirse de su madre.

Marta le informa a Pelayo del chantaje de Cárdenas después de su reunión con Eladio y que promete guardar silencio a cambio de que dimita como gobernador civil. Y en plena conversación, Marta descubre las malas artes de su marido para conseguir llegar a su puesto y se encara con él por poner a todos contra las cuerdas.

En la colonia, Manuela no duda en tener un encontronazo con Mari Paz después de volver de madrugada y borracha mientras Claudia estaba sola en la habitación convaleciente. Y en la fábrica, Carmen y David tienen una conversación tras su beso en la que él le confiesa que llegó a Toledo para reencontrarse con ella pero para no crearle más problemas ha decidido marcharse.

Digna se enfrenta con su hijo Luis tras descubrir que él y Joaquín tuvieron una conversación en la que amenazaron a Damián. Por su parte, Joaquín y Gema tienen que confesarle lo de su embarazo a Teo después de que el niño empiece a hacer preguntas. Y después el niño comparte la buena nueva con Julia.

Doña Clara acude a visitar a Claudia para entregarle el premio a la casa cuna y Manuela descubre toda la verdad sobre lo que hizo Mari Paz tras la gala de premios aumentando su gran desconfianza por ella. Finalmente, Begoña trata de consolar a Gabriel tras la muerte de su madre pero él reacciona con ira movido por la culpa.

Capítulo 463 de 'Sueños de Libertad' - Martes 23 de diciembre

Digna le da el pésame a Gabriel tras la muerte de Delia. Por su parte, el abogado trata de ponerse en contacto con Isabel con poco éxito. Mientras, María le informa que Andrés sospecha de él y le acusa de estar detrás de la muerte de su madre.

David informa a Gaspar de su decisión de marcharse de Toledo después de lo sucedido con Carmen. Una noticia que sorprende también a Tasio. Por otro lado, Manuela no duda en enfrentarse con el dueño de la cantina por negarse acudir al médico por miedo a tener la misma enfermedad que su abuelo. Aunque finalmente, ella y Luz consiguen convencer a Gaspar.

Claudia no duda en confrontar a Mari Paz por su sorprendente actitud pero la encargada de la casa cuna consigue convencer con sus mentiras a la dependienta. Aunque el testimonio posterior de una compañera le hace aumentar su desconfianza por ella.

Pelayo comparte con doña Clara el chantaje de Cárdenas y su madre idea un plan para ayudar a su hijo y le ofrece a Cárdenas una salida honorable del país a cambio de mantener silencio. Por otro lado, Carmen termina contándole a Tasio que David le besó y provoca un nuevo distanciamiento entre ellos.

Gabriel insiste a don Agustín para poder enterrar a su madre Delia lo antes posible y pasar página de este duro trance. Y finalmente, el abogado consigue hablar con Isabel, que tras enterarse del fallecimiento de Delia deja atrás su indignación. Y finalmente, Gabriel termina mostrándole a María lo culpable que se siente por su actitud con su madre.

Capítulo 464 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 24 de diciembre

Gabriel se prepara para viajar a París y poder solucionar lo sucedido con Isabel. Paralelamente, Begoña le propone acompañarle para poder pasar tiempo juntos y apoyarle tras la muerte de su madre. Pero el abogado consigue convencer a su mujer para que se quede en Toledo ante el temor porque descubra la verdad.

Marta no duda en pedirle a Cloe que posponga la reunión con Brossard tras el fallecimiento de Delia pero la francesa cree que todo se trata de una artimaña para evitar trabajar juntas provocando un fuerte rifirrafe. Tras ello, la francesa no duda en recurrir a María para descubrir todo lo que Marta oculta.

Gaspar informa a Manuela de que se ha hecho las pruebas médicas para saber por qué ha tenido pérdida de memoria. Y con miedo por haber heredado la enfermedad de su abuelo, el cantinero organiza una cena para todos sus amigos. Asimismo, Gaspar trata de apoyar a Tasio después de enterarse del beso de Carmen y David. También Damián aconseja a su hijo para que recupere a su mujer.

Posteriormente, David se despide de Carmen fundiéndose en un nuevo beso cerrando su historia para siempre. Mientras que Tasio se enfrenta con el obrero por besar a su mujer. Y por su lado, Pelayo se reúne con Cárdenas para hacerle la propuesta que ideó su madre de darle un cargo en Tánger a cambio de que guarde silencio sobre su orientación sexual y todos sus secretos de su matrimonio.

Andrés acorrala a Gabriel con preguntas muy claras sobre la muerte de su madre produciéndose un fuerte enfrentamiento entre ambos que acaba con un puñetazo a Andrés hasta que Begoña consigue pararlos. Después, la enfermera pone al corriente a Damián de lo sucedido y cuando el patriarca trata de recriminar su actitud a su hijo, Andrés no duda en acusar a su primo de ser el culpable de la explosión de la caldera en la que casi pierde la vida.

Capítulo 465 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 26 de diciembre

Andrés insiste en convencer a Damián de que Gabriel fue el culpable de la explosión de la sala de calderas. Pero su padre no le cree y está convencido de que su hijo está completamente obsesionado con su primo por su boda con Begoña.

Tras las sospechas de todas las trabajadoras de la casa cuna, Claudia no duda en confrontar a Mari Paz para saber toda la verdad. Pero todo se complica cuando la dependienta descubre que su compañera suplantó su identidad en la cena de empresarios provocando que Claudia termine de abrir los ojos sobre las mentiras de su compañera. Y después, la dependienta pone al corriente de todo a Manuela, que le pide que aparte a la chica de su trabajo.

Andrés trata de recomponer su relación con Begoña disculpándose por lo sucedido con Gabriel pero la insistencia de él en acusar a su primo de la muerte de Delia termina por estallar con Begoña dándole una bofetada y él confesando que solo la quiere proteger. Por su parte, Damián le cuenta todo lo que ha pasado a Digna y esta vuelve a sospechar del lado oscuro del abogado.

Después, tras sentirse completamente solo, Andrés vuelve a buscar refugio en Luis. Y tras una conversación entre los dos, el De La Reina decide investigar el misterioso viaje de Gabriel a París y no duda en tirar de Marta para descubrir cuál es la verdadera relación entre su primo y Brossard y le pide que le ayude.

Tras ello, Marta no duda en preguntarle a Cloe sobre el encuentro de Gabriel con Brossard mientras que la francesa rechaza a Dimas, su último amante, asegurando que ha conocido a alguien especial. Por su parte, Miguel Ángel Vaca acude a ver a Pelayo para exigirle explicaciones por sus maniobras con Cárdenas y termina exigiéndole su dimisión.

Finalmente, Andrés termina por revelarle toda la verdad a Damián sobre Delia y le enseña la carta de Enriqueta que exculpa a Remedios del robo de la muestra del perfume que acabó en manos de Brossard. Y tras ello, Damián trata de contactar con el abogado de Remedios para esclarecer toda la verdad.