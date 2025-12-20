Esta histórica actriz de 'Los Protegidos' ficha por 'Sueños de Libertad' en un momento clave de la trama

'Sueños de libertad' sigue renovándose en Antena 3 con nuevos fichajes para reforzar algunas de sus tramas. Si hace unos días conocíamos que Xenia Tostado ('Sin tetas no hay paraíso') se incorpora a la serie para dar vida a Beatriz, un personaje que pondrá contra las cuerdas a Gabriel; ahora sabemos que la serie incorporará también a una actriz de 'Los protegidos'.

Según avanza Bluper, la actriz Ana Fernández se ha incorporado recientemente al rodaje de la serie de Antena 3 y será una de las nuevas caras de la ficción producida por Diagonal TV de cara a 2026.

Un fichaje con el que 'Sueños de libertad' pretende seguir reforzando sus tramas tras consolidarse en 2025 como la serie más vista de la televisión con más de 1,2 millones de espectadores. De hecho, va a cerrar diciembre con su mejor mes desde marzo y la tercera mejor marca histórica (14,1%). La ficción lidera con una media del 13,6% de cuota de pantalla, mejorando así cuatro décimas con respecto al año pasado. La distancia con La 1 es de 4,7 puntos mientras que a Telecinco le gana en 5,6 puntos.

Ana Fernández, de 'Los protegidos' a 'Sueños de libertad'

Ana Fernández en 'Los protegidos: un nuevo poder' / Fuente: Atresmedia

Ana Fernández, que acaba de estrenar 'Los protegidos: un nuevo poder' en Atresplayer, interpretará a Valentina Somoza Fernández, la nueva dependienta de Brossard de la Reina. Se trata de una mujer dulce, inteligente y tímida, que cuenta con una sólida cultura heredada de su madre maestra.

Valentina trae consigo un trauma muy reciente. Y es que su novio de toda la vida, Rodrigo, abusó de ella antes de marcharse destinado a Melilla, y su propia madre no creyó su testimonio. Sin apoyo y decidida a empezar de cero, Valentina se traslada a Toledo, donde su amiga de la infancia, Cloe Dubois (Antea Rodríguez), la ayuda a conseguir el puesto en la tienda pese a haber otras candidatas internas.

Con su fichaje por 'Sueños de libertad', Ana Fernández amplía su compromiso con Atresmedia. Tras debutar en 'Cuestión de sexo' en Cuatro, fue Antena 3 quién le dio el primer papel relevante en su carrera cuando fichó por 'Los protegidos' dando vida a Sandra. Un personaje que ahora ha vuelto a interpretar en la nueva temporada de la ficción que acaba de estrenar Atresplayer.

Pero además, Ana Fernández ya tiene gran experiencia en series de época y en series diarias pues formó parte de los repartos de 'Las chicas del cable' en Netflix y de 'Amar es para siempre' en Antena 3.