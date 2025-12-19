'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 22 de diciembre: la muerte de Delia y la verdad sobre Pelayo

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Andrés intentaba reconducir su relación con Begoña y retomar su confianza y para ello ella le pedía que por favor deje en paz a Gabriel. Y el abogado no dudaba en confrontar a su mujer porque cree que ella y Andrés vuelven a tener algo pero la enfermera le dejaba claro que solo estaba preparando una sorpresa para su cumpleaños.

Joaquín y Luis decidían hablar con Damián para saber que es lo que pretende con la reanudación de su relación con Digna y le dejaban claro que no van a permitir que le vuelva a hacer daño a su madre.

Paralelamente, Luis trataba de mostrarse cercano con Cristina, que sigue sintiéndose culpable por el suicidio de Beltrán. Y Luz no dudaba en mostrarle su apoyo asegurando que lo que necesita para recuperarse es alejarse de la colonia unos días. Pero todo cambiaba con el regreso de Irene para apoyar a su hija.

El boicot de Mari Paz surtía efecto al dejar a Claudia completamente indispuesta sin poder acudir a la entrega de premios y ocupar su lugar. Mientras, Pelayo descubría que Cárdenas se ha reunido con Eladio en la cárcel y teme que el hombre le haya contado toda la verdad sobre él y Marta. Tras ello, el político no dudaba en hablar con Marta para amenazarle y pedirle que Pelayo dimita como gobernador civil a cambio de su silencio.

Gabriel volvía a recibir una llamada de Isabel, que se muestra muy furiosa tras descubrir que se ha casado con Begoña. Tras ello, el abogado decidía marcharse a París para intentar calmar la situación con su pareja. Pero por si fuera poco, Delia amenazaba a su hijo con destapar todas sus mentiras si no le da una nueva oportunidad y él le echaba de su vida provocando que su madre tenga un fuerte ataque de asma.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 462 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 22 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 462 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña encuentra el cuerpo de Delia sin vida en su habitación después de no haber llegado a poder coger el inhalador. Su muerte deja a todos en shock mientras Andrés no duda en sospechar de que Gabriel pueda tener algo que ver. Mientras, Gabriel cancela su viaje a París para despedirse de su madre.

Marta le informa a Pelayo del chantaje de Cárdenas después de su reunión con Eladio y que promete guardar silencio a cambio de que dimita como gobernador civil. Y en plena conversación, Marta descubre las malas artes de su marido para conseguir llegar a su puesto y se encara con él por poner a todos contra las cuerdas.

En la colonia, Manuela no duda en tener un encontronazo con Mari Paz después de volver de madrugada y borracha mientras Claudia estaba sola en la habitación convaleciente. Y en la fábrica, Carmen y David tienen una conversación tras su beso en la que él le confiesa que llegó a Toledo para reencontrarse con ella pero para no crearle más problemas ha decidido marcharse.

Digna se enfrenta con su hijo Luis tras descubrir que él y Joaquín tuvieron una conversación en la que amenazaron a Damián. Por su parte, Joaquín y Gema tienen que confesarle lo de su embarazo a Teo después de que el niño empiece a hacer preguntas. Y después el niño comparte la buena nueva con Julia.

Doña Clara acude a visitar a Claudia para entregarle el premio a la casa cuna y Manuela descubre toda la verdad sobre lo que hizo Mari Paz tras la gala de premios aumentando su gran desconfianza por ella. Finalmente, Begoña trata de consolar a Gabriel tras la muerte de su madre pero él reacciona con ira movido por la culpa.