'Sueños de Libertad', avance del capítulo del viernes 19 de diciembre: la marcha de Gabriel y el ataque de Delia

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, Delia le confesaba a Gabriel que ha descubierto que ha gestionado su regreso a la residencia de Tenerife y él trataba de ganarse la confianza de su madre poniéndole excusas. Tras ello, el abogado no dudaba en cantarle las cuarenta al director de la residencia por haber hablado más de la cuenta. Y María trataba de seguir seduciéndole pero él le paraba los pies. Mientras, Delia le pedía a Begoña que le ayude a encontrar una residencia en Toledo.

Damián aprovechaba el desayuno para contarle a toda su familia que ha retomado su relación con Digna. Una noticia que hacía muy feliz a todos a gran diferencia de los Merino que siguen sin confiar en la reanudación de la relación de su madre con su tío tras todo lo que le hizo sufrir en su momento. Aunque Luz y Gema si que le mostraban su apoyo a su suegra.

En la tienda, Carmen decidía invitar a Tasio a cenar para tratar de reconducir su matrimonio después del beso de David y su marido celebraba el cambio de actitud de la dependienta. En el laboratorio, Luis no dudaba en mostrar su enfado con Cristina por haberse pasado la noche trabajando y ella trataba de justificarse con que ha conseguido el toque que necesita el nuevo perfume. Después, el perfumista destacaba el trabajo de Cristina ante Cloe.

Mari Paz boicoteaba a Claudia echándole unas gotas a su tila para evitar que pueda acudir a la recogida del premio a la casa cuna. Mientras, Manuela le anunciaba a Gaspar que le ha conseguido que le hagan unas pruebas por sus problemas de demencia.

Pelayo sufría un arrebato contra Marta delante de su madre por sus celos con su relación con Cloe. Y tras la actitud de su marido, Marta trataba de sonsacarle a Doña Clara que le pasa a su hijo y ella le contaba que Cárdenas ha descubierto que Pelayo cambió a Eladio de cárcel. Por último, Isabel decidía llamar a la casa de los De La Reina y Begoña coge la llamada presentándose como su esposa dejando en shock a la ex secretaria de Jesús.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 461 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 19 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 461 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés intenta reconducir su relación con Begoña y retomar su confianza y para ello ella le pide que por favor deje en paz a Gabriel. Y el abogado no duda en confrontar a su mujer porque cree que ella y Andrés vuelven a tener algo pero la enfermera le deja claro que solo estaba preparando una sorpresa para su cumpleaños.

Joaquín y Luis deciden hablar con Damián para saber que es lo que pretende con la reanudación de su relación con Digna y le dejan claro que no van a permitir que le vuelva a hacer daño a su madre.

Paralelamente, Luis trata de mostrarse cercano con Cristina, que sigue sintiéndose culpable por el suicidio de Beltrán. Y Luz no duda en mostrarle su apoyo asegurando que lo que necesita para recuperarse es alejarse de la colonia unos días. Pero todo cambia con el regreso de Irene para apoyar a su hija.

El boicot de Mari Paz surte efecto al dejar a Claudia completamente indispuesta sin poder acudir a la entrega de premios y ocupar su lugar. Mientras, Pelayo descubre que Cárdenas se ha reunido con Eladio en la cárcel y teme que el hombre le haya contado toda la verdad sobre él y Marta. Tras ello, el político no duda en hablar con Marta para amenazarle y pedirle que Pelayo dimita como gobernador civil a cambio de su silencio.

Gabriel vuelve a recibir una llamada de Isabel, que se muestra muy furiosa tras descubrir que se ha casado con Begoña. Tras ello, el abogado decide marcharse a París para intentar calmar la situación con su pareja. Pero por si fuera poco, Delia amenaza a su hijo con destapar todas sus mentiras si no le da una nueva oportunidad y él le echa de su vida provocando que su madre tenga un fuerte ataque de asma.