'Sueños de Libertad', avance del capítulo del jueves 18 de diciembre: el regreso que pone a Gabriel en jaque

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, Delia no dudaba en tratar de sonsacar a Gabriel por quién le nombró director de Perfumerías De La Reina. Tras ello, la mujer le dejaba claro a su hijo que le encantaría poder ir a una residencia en Toledo para estar cerca de la familia y poder disfrutar de sus nietos. Después, Delia descubría que su hijo ya había pagado todo para su regreso a Canarias.

Gema le comunicaba a Joaquín su decisión final de llevar a término su embarazo y le pedía que por favor esté de su lado. Él le aseguraba que le tendrá pase lo que pase y prometía ayudarla. Pero ambos acordaban no contarle por ahora nada a Teo para no desestabilizarle.

Mari Paz ayudaba a Claudia a arreglar el vestido para la gala de premios. Mientras, Gaspar vivía un momento vulnerable en la cantina y decidía hablar con don Agustín por los temores de haber heredado los problemas de demencia que padeció su abuelo. Por su parte, tras confesarle a Carmen sus sentimientos por ella y que ella reconozca que su relación con Tasio no atraviesa un buen momento, David terminaba besándola provocando que ella huyera temerosa.

Julia pillaba a Digna y Damián besándose y tras ello, Digna decidía contarles a sus hijos que ha retomado la relación con su tío provocando que Joaquín y Luis se tomaran la noticia con cierto rechazo pues no aprueban dicha relación. Y en el laboratorio, Luis intentaba tranquilizar a Cristina tras el fiasco con el nuevo perfume y le contaba que Cloe está al tanto de su situación. Algo que la joven no se tomaba de buen humor y decidía trabajar por su cuenta.

Andrés se reunía con Ángel Ruiz para seguir con su investigación sobre Gabriel y descubría que su primo tuvo una novia llamaba Beatriz Dante en Tenerife y que podría ser un personaje clave en toda esta trama de venganza. Finalmente, tras escuchar las sospechas de Gabriel sobre Andrés y Begoña, María no dudaba en besar al abogado y él le recuerda que se están jugando su futuro.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 460 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 18 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 460 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Delia le confiesa a Gabriel que ha descubierto que ha gestionado su regreso a la residencia de Tenerife y él trata de ganarse la confianza de su madre poniéndole excusas. Tras ello, el abogado no duda en cantarle las cuarenta al director de la residencia por haber hablado más de la cuenta. Y María trata de seguir seduciéndole pero él le para los pies. Mientras, Delia le pide a Begoña que le ayude a encontrar una residencia en Toledo.

Damián aprovecha el desayuno para contarle a toda su familia que ha retomado su relación con Digna. Una noticia que hace muy feliz a todos a gran diferencia de los Merino que siguen sin confiar en la reanudación de la relación de su madre con su tío tras todo lo que le hizo sufrir en su momento. Aunque Luz y Gema si que le muestran su apoyo a su suegra.

En la tienda, Carmen decide invitar a Tasio a cenar para tratar de reconducir su matrimonio después del beso de David y su marido celebra el cambio de actitud de la dependienta. Y en el laboratorio, Luis no duda en mostrar su enfado con Cristina por haberse pasado la noche trabajando y ella trata de justificarse con que ha conseguido el toque que necesita el nuevo perfume. Después, el perfumista destaca el trabajo de Cristina ante Cloe.

Mari Paz no duda en boicotear a Claudia echándole unas gotas a su tila para evitar que pueda acudir a la recogida del premio a la casa cuna. Mientras, Manuela le anuncia a Gaspar que le ha conseguido que le hagan unas pruebas por sus problemas de demencia.

Pelayo sufre un arrebato contra Marta delante de su madre por sus celos con su relación con Cloe. Y tras la actitud de su marido, Marta trata de sonsacarle a Doña Clara que le pasa a su hijo y ella le cuenta que Cárdenas ha descubierto que Pelayo cambió a Eladio de cárcel. Por último, Isabel decide llamar a la casa de los De La Reina y Begoña coge la llamada presentándose como su esposa dejando en shock a la ex secretaria de Jesús.