La 1 de TVE trastoca su parrilla este miércoles y cancela 'Directo al grano', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'

Este miércoles 24 de diciembre es Nochebuena y al ser medio festivo muchas cadenas han optado por alterar su programación de mañana y tarde más allá del prime time. Una de ellas es La 1 de TVE que ha optado por una estrategia un tanto peculiar al mantener su programación matinal intacta y cancelar sus programas en directo por la tarde pero si que ofrecerá sus series diarias.

Así, desde hace días, La 1 ya anunció que en Nochebuena iba a emitir doble capítulo de 'La Promesa'. Dos capítulos de estreno con los que además la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock comenzará su quinta temporada tras el trágico final de este martes en el que Ángela morirá. También 'Valle Salvaje' se mantendrá en su horario habitual.

Sin embargo, La 1 dará descanso el miércoles a 'Directo al grano', que no volverá hasta el viernes 26 a su parrilla. En lugar del programa que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró, la cadena pública emitirá la película británica 'La Reina Victoria' a partir de las 15:55 horas justo antes del capítulo 322 de 'Valle Salvaje'.

Posteriormente, la cadena también hará un parón en 'Malas Lenguas'. El espacio de Jesús Cintora faltará a su cita tanto en La 2 como en La 1. En el caso de su tramo en la cadena principal será suplido por el segundo episodio de 'La Promesa'.

Después, 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus también descansará para poder ofrecer el 'Telediario 2', que como cada Nochebuena adelantará su horario de emisión para enlazar a partir de las 21:00 horas con el tradicional mensaje de Su Majestad el Rey Felipe VI.

Así queda la programación de tarde de La 1 este miércoles 24 de diciembre: