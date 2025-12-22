Así queda el nuevo prime time semanal de La 1 en Navidad con dos estrenos, un final y dos descansos

Este lunes 22 de diciembre arranca oficialmente la Navidad con el Sorteo de la Lotería de Navidad que retransmitirá La 1 a partir de las 8:00 horas. Aunque la cadena pública ya empezó a celebrar estas fiestas con la emisión de la saga de 'Solo en casa' el pasado sábado con grandes datos de audiencia.

Pero con la llegada de la navidad, la parrilla de La 1 sufrirá grandes alteraciones. De hecho, esta semana, la cadena pública reorganiza todo su prime time tras los descansos de 'La Revuelta' y 'Late Xou' y con algún que otro estreno como 'ARIA, locos por la ópera' o la película 'El regreso de Mary Poppins'.

Además con motivo de la Nochebuena y el día de Navidad, dos de los formatos de prime time de La 1, 'Hasta el fin del mundo' y 'Dra. Fabiola Jones' sufrirán un cambio de día y de horario de emisión al saltar ambos a los martes a partir de las 21:40 horas en tándem.

En definitiva, La 1 tiene preparado todo un arsenal de cambios para acompañar a los espectadores durante esta primera semana de Navidad en la que TVE pretende volver a ser referencia como cada año con algunos de sus programas especiales como 'Telepasión' o los especiales musicales de Nochebuena.

Lunes 22 de diciembre: estreno de 'ARIA' y final de 'ENA'

La 1 arrancará la semana con un estreno. Y es que este lunes a partir de las 21:40 horas, aprovechando el descanso de 'La Revuelta' de David Broncano, la cadena pública estrenará el primero de los cuatro especiales de 'ARIA, locos por la ópera'.

Presentado por Ruth Lorenzo, acompañada de Juanjo Bona en el backstage, el talent show dará a conocer en esta primera gala a cinco cantantes líricos que luchan por encontrar su hueco en el exigente mundo de la ópera. Los cinco primeros aspirantes se someterán a la voluntad del jurado fijo del programa, compuesto por tres grandes profesionales del mundo de la música: la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata (Zapata Tenor) y la directora de orquesta Virginia Martínez. A ellos se sumará un juez secreto, cuya identidad solo será desvelada en la gala final.

Este Lunes, 22 de diciembre, prepárate para vivir una velada espectacular:



🌐Durante el programa especial del Sorteo de la Lotería de Navidad se desvelarán todos los detalles de la noche MÁS GRANDE, la Noche de Nochevieja.



🗣️🎶A las 21:40h, GRAN ESTRENO de 'Aria, locos por la… pic.twitter.com/qovsrA28EO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 21, 2025

Justo después, a partir de las 23:00 horas, La 1 ofrecerá el sexto y último capítulo de 'ENA, la reina Victoria Eugenia', una de las ficciones revelación del año en el que la reina recordará su pasado y cómo acompañó a Alfonso XIII hasta la muerte a pesar de su separación.

Martes 23 de diciembre: 'Dra. Fabiola Jones' y 'Hasta el fin del mundo'

El martes 23 de diciembre, La 1 dará descanso a 'Late Xou' y reformulará todo su prime time. A partir de las 21:40 horas, en relevo de 'La Revuelta', La 1 ofrecerá la cuarta entrega de 'Dra. Fabiola Jones', la serie documental que venía emitiendo en el prime time de los jueves y en el que la veterinaria Fabiola Quesada hace un recorrido por África.

Justo después, a partir de las 23:00 horas, La 1 emitirá el octavo programa de 'Hasta el fin del mundo', el reality de viajes que conduce Paula Vázquez, y que desde esta semana abandona el prime time del miércoles para emitirse en el del martes a la misma hora en lugar del espacio de Marc Giró.

Miércoles 24 de diciembre: 'Telepasión 2025' y especiales con Dani Fernández y Abraham Mateo

El miércoles 24 llega la Nochebuena y con ella La 1 vuelve a llenar la noche de mucha música tras la emisión del tradicional Mensaje de S.M. El Rey a las 21:00 horas. Así, a las 21:15 horas emitirá 'Telepasión 2025. Mi gran noche', en el que más de 130 profesionales de RTVE interpretarán algunos de los temas más conocidos en una velada conducida por Aitor Albizua y LalaChus.

A las 22:20 horas tomará el relevo el especial musical 'Me has invitado a bailar' protagonizado por Dani Fernández, que interpretará los temas más conocidos de su carrera musical en solitario y acompañado de amigos y artistas como Manuel Carrasco, Sidecars, Amaral, Pablo López, Yerea, Nil Moliner, Ana Mena y Sergio Dalma.

Una hora después, a las 23:35 horas llegará el turno de '20Conmigo', el especial dedicado a homenajear a Abraham Mateo. En este programa, el artista gaditano repasará algunos de los hits y temas más conocidos de su discografía con amigos y compañeros como Malú, Chanel, Ana Torroja, Lérica, Daviles de Novelda y Rayito.

Jueves 25 de diciembre: estreno de 'El regreso de Mary Poppins'

Y para concluir el día de Navidad, La 1 tiene preparado un estreno de cine muy especial. Tras emitir por la tarde el clásico 'Mary Poppins', por la noche la cadena pública estrenará 'El regreso de Mary Poppins', la secuela de 2018 protagonizada por Emily Blunt a partir de las 22:00 horas.