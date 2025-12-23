Entrevista a los protagonistas de 'La Promesa' y a su creador: "Vienen momentos complicados y giros que lo cambian todo"

'La Promesa' va a afrontar un "cambio de paradigma" en palabras de su creador Josep Cister Rubio, el artífice de todo cuanto acontece en la serie de TVE y, por ende, del terremoto que se avecina en los próximos capítulos. A solo unas horas de la emisión del final de la cuarta temporada, que veremos este martes y será trágico y cruel a partes iguales, en El Televisero hablamos con el ideólogo de la exitosa ficción y con sus dos grandes protagonistas, Xavi Lock y Arturo García Sancho.

Junto a Josep, los actores nos avanzan las líneas maestras de sus respectivos personajes, Curro y Manuel, de cara a la quinta temporada, que arrancará en La 1 de TVE el miércoles, día de Nochebuena, con un doble episodio programado en la tarde que acogerá un salto temporal y que nadie puede ignorar para no perder el rumbo de nuevas y transformadas tramas.

La tercera tragedia que golpea a Curro en apenas un año le convertirá en un "enajenado" capaz de todo. Su vida y su personalidad cambiarán radicalmente tras el suicidio de Ángela, con la intención de ponerlo todo "patas arriba". Mientras, Manuel emprenderá una guerra contra Leocadia "sin medias tintas" y "a cara de perro" para provocar su caída en La Promesa de una vez por todas. Algo que la mayor parte de los espectadores ansían.

Además, Josep Cister nos adelanta que la renovación de 'La Promesa' con la quinta temporada será en todos los sentidos: "Tendremos una renovación estética de la cabecera. Vamos a ir con una cabecera que el espectador irá descubriendo dentro de poco. Es muy especial porque la hemos hecho pintada a mano y con cartelería nueva". "La Promesa se renueva para seguir más viva que nunca, que es el objetivo", recalca el guionista.

Luto de nuevo en 'La Promesa'. ¿Cómo surge la idea de llegar a ese desenlace de temporada tan trágico? Porque es cruel. ¿Cómo creéis que recibirá el público esa crueldad que sobre todo sufre Curro, al que ya no le cabe más dolor?

JOSEP CISTER: Estamos con la intriga de ver qué va a pasar y cómo se va a recibir. Esta temporada nueva viene muy fuerte. Lo que andábamos buscando era un cambio de paradigma. Hasta este momento, parecía que los planes de Lorenzo y Leocadia estaban saliendo bien, pero en el arranque de la quinta temporada y en el desarrollo de la misma vamos a ver que ya no será así. Los personajes de Curro y Manuel van a intentar luchar por que las cosas les salgan a ellos mejor.

Xavi Lock: "Vamos a ver a un Curro muy loquito"

¿Cómo va a cambiar el personaje de Curro? ¿Se va a forjar una nueva personalidad tras los palos que le ha dado el destino?

XAVI LOCK: Lo que va a ocurrir con Ángela y toda su situación le va a hacer tener muchas dudas y se va a ir a una cabaña. Va a estar bastante enajenado y todo el mundo va a intentar que sea el Curro de antes, pero él ya no quiere volver atrás. Entonces, él afronta esta temporada con la intención de poner todo patas arriba y se va a ver a un Curro muy loquito. Lo vimos en el capítulo especial con Lorenzo y en la cabaña se va a ver otra vez, cansado de que abusen de él.

JOSEP: Y en esa lucha, la intención de Curro va a ser reclamar su lugar, el lugar que él cree que le corresponde.

XAVI: Justo. Quiere dejar de sufrir esos abusos y humillaciones y reclamar lo que a él le pertenece y poner las cosas claras tanto a Lorenzo como a Leocadia.

Por cierto, deseando de hablar de esa escena que nos ha dejado a todos sorprendidos: Curro encañonando a Manuel. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Y qué consecuencias va a tener ese hecho en el devenir de la serie?

XAVI: Imagínate... Que Curro acabe apuntando y disparando a Manuel tiene unas consecuencias porque todo lo que se hace tiene una repercusión. Y en este caso, Curro está tan al límite que ya le da igual todo.

Arturo García Sancho: "Hay una vuelta de tuerca con Manuel y Leocadia. Van a muerte"

¿Y la evolución de Manuel cómo se plantea? ¿Cuáles van a ser sus mimbres o sus tramas principales en esta quinta temporada de 'La Promesa'?

ARTURO GARCÍA: Manuel ha iniciado un camino que no sabe a dónde le va a llevar, pero desde luego es un camino que hasta ahora no había cogido. Hay algo que ha pasado que le ha hecho ver que las cosas no pueden seguir como estaban, que los buenos tienen que actuar para que los malos no se salgan siempre con la suya porque está visto y comprobado que no se puede dejar todo en manos del universo.

(Josep anima a Arturo a contar a quién se refiere concretamente)

ARTURO: Hay una vuelta de tuerca con Manuel y Leocadia y se van a convertir en enemigos. Se van a poner las cartas sobre la mesa, casi todas. Manuel va a tener claro que con esta mujer ya no se puede andar con medias tintas. Y evidentemente, Leocadia, cuando se dé cuenta de que Manuel sabe quién es, qué clase de persona es y las cosas que es capaz de hacer, pues tampoco tendrá que cuidarse con Manuel. Entonces, se viene una historia de cómo, sin destruir lo que le rodea a cada uno de ellos, van a muerte el uno con el otro.

En el adelanto vemos, Arturo, que vas a declarar la guerra a Leocadia. ¿Llegará por fin su caída? Que es algo que muchos ansían.

ARTURO: Desde luego Manuel lo va a intentar por todos los medios.

JOSEP: Las tramas no están cerradas y casi diríamos que acabamos de iniciar el rodaje de la temporada. Las dos líneas maestras de los dos personajes son, en el caso de Curro, ver cómo puede volver a reencajar dentro de esa familia tras el shock de lo que ha pasado con Ángela. Él tiene claro que solo hay un camino, que es recuperar el lugar que le pertenece y que nunca debió de haber perdido. Y en el caso de Manuel, un enfrentamiento a cara de perro con Leocadia porque ya la ha calado y sabe perfectamente cómo es. Además, él no va a dejar de mirar hacia María Fernández, que está viviendo un embarazo complicado.

ARTURO: El público va a descubrir cómo lo que antes se convirtieron en verdades inamovibles de las que no se habló, una vez se vayan destapando, se dará cuenta de qué es lo que pasó en realidad para que se moviesen todas esas cartas desde hace tiempo.

ARTURO: Y sobre la trama de María va a costar que ella cuente a Manuel lo que le está pasando. Tiene pudor de hablar de su relación y de su hijo, pero Manuel, por el amor que sentía por Jana, va a intentar ayudarle por todos los medios para que no le falte de nada ni a ella ni a su hijo. Ahora bien, la cuestión es cómo lo recibirá María Fernández y qué conflicto tendrá ella con eso.

Otra pregunta que muchos se hacen es si Manuel rehará por fin su vida sentimental. ¿Qué nos podéis decir de esto?

ARTURO: La gente está deseando que tengamos una pareja eh.

JOSEP: De eso podemos decir que La Promesa es como la vida, que cuando menos te lo esperas de repente aparece alguien en el camino que te vuelve a hacer creer que todo es posible.

ARTURO: Es verdad que Manuel, durante la trama que hemos tenido en el hangar, empieza a tener un cenit de historia; le va muy bien y va a traer mucha alegría y felicidad tanto a Manuel como a La Promesa en general. Y eso va a ayudar mucho a varios personajes para que puedan hacer cosas que antes no porque estaban atados de pies y manos. Para Manuel van a cambiar muchas cosas.

En las dos primeras temporadas teníamos una historia que nuestro Josep escribió atinadamente y que fue más lineal, pero desde entonces cada vez que ha habido una nueva temporada las cosas han cambiado mucho. Y cada vez que alguien se ha vestido de negro en esta serie tiembla todo porque cambian muchísimas cosas. No sé si meto la pata al decirlo, pero van a cambiar muchas cosas y estamos dando una vuelta a todo. Cosas que se han contado en la anterior temporada en esta van a terminar, otras se van a transformar y todos los personajes van a cambiar. Manuel se va a transformar y eso va a traer muchas consecuencias en cada uno de los personajes que le rodean: la relación con Lorenzo, con la casa, con Leocadia, con Toño y Enora, con María... Todo va a cambiar muchísimo e incluso quién sabe si pueden venir nuevas historias; bien sean de amistad o de amor. Personajes nuevos tienen que entrar.

JOSEP: Esto es como en la vida, en algún momento sucederá.

¿Te has planteado para la quinta temporada de 'La Promesa' emular lo ocurrido con 'El secreto de puente viejo', una renovación completa de personajes, o lo ves arriesgado?

JOSEP: No, ahora mismo tenemos un reparto maravilloso con gente como Xavi o como Arturo y como a un montón de compañeros más con los que lo estamos pasando muy bien. Creemos que lo estamos haciendo bien, que somos como una especie de familia ahora mismo y no va a ocurrir.

Hay dudas sobre la continuidad del personaje de Lope (Enrique Fortún), que todo hace indicar que desaparece. ¿Habrá más despedidas de personajes míticos? ¿Entrarán nuevos?

JOSEP: En cuanto al tema de los personajes, en el caso de Lope lo veréis y todo el mundo entenderá la razón (de su marcha) a nivel argumental y a nivel del personaje. Llevamos muy poco tiempo de temporada grabado, pero… ¿puede haber más salidas de personajes? Puede haberlas. Nadie nos puede decir que no. En este momento no tenemos nada en el horizonte, pero puede haberlas. Y entradas de personajes... La Promesa constantemente se está renovando. Es un universo muy vivo y van entrando personajes y saliendo otros. Es como nuestras vidas.

Aparte de ese explosivo arranque con Curro y Manuel del que hemos hablado, de lo que tenéis grabado o simplemente sobre el guion, ¿qué nos podéis avanzar? ¿Qué terremotos se avecinan y a qué otras tramas debería prestar atención el público en la temporada 5?

ARTURO: La gente va a ver La Promesa con muchos de los personajes que ya estamos haciendo cosas completamente diferentes. Aburrirse no se van a aburrir. En esta temporada no hemos tenido que hacer cambios radicales para que se renueve, se regenere o para que empiecen a pasar historias que a la gente les va a gustar de verdad.

XAVI: El terremoto va a ser en sí La Promesa y cómo va a cambiar todo.

JOSEP: Todas las tramas van a estar ahí arriba. Todas. No me perdería la trama de María Fernández, pero tampoco la de Teresa, la de Vera... Vienen momentos bastante complicados para La Promesa y nuestra máxima con el espectador es entretenerle siempre; y ese es nuestro objetivo y por lo que peleamos todos los días.

ARTURO: El cambio no va a ser el miércoles o el jueves. Esto no va a ser un cambio de temporada y meter a saco tramas de golpe. Va poco a poco, pero la gente no puede perderse los primeros capítulos de las primeras semanas porque luego, de repente, va a haber giros que lo cambien todo y, si te has perdido las primeras semanas, seguramente no sabrás seguir lo que va a pasar. Yo diría que cuidado, que no se confíen y que no se piensen que no está pasando nada porque seguro que va a pasar.

XAVI: El capítulo del 24 (de diciembre) es crucial.