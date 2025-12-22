'La Promesa', avance del martes 23 de diciembre: Capítulo final de temporada con la muerte de Ángela

En el capítulo 739 de 'La Promesa' de este lunes, la antesala a unos episodios que lo cambiarán todo, Alonso entrega el documento legal por el que cede la cuarta parte de La Promesa a Lorenzo si accede a no casarse con Ángela. Ya cuenta con la firma del marqués, solo falta la suya. Y parece que el capitán de la Mata sucumbe porque, más tarde, Alonso anuncia a Leocadia y Ángela que finalmente ha aceptado y que, por tanto, no habrá boda.

Un giro de los acontecimientos a tan solo 24 horas del enlace y de que ocurra una tragedia con Ángela. ¿Pero es una renuncia real o una nueva estrategia de Lorenzo para matar dos pájaros de un tiro? Lo cierto es que la alegría dura poco porque, al ver la felicidad de Curro, Lorenzo se retracta violentamente y rompe el trato.

Mientras, Curro está completamente desolado. El lacayo ve a Ángela en el momento de la prueba del vestido de novia y se le cae el mundo encima. Pía le pide atemperar, pero el joven no puede al ser consciente de que tan solo quedan 24 horas para que tenga lugar ese espanto.

Jacobo vuelve a La Promesa tras visitar a sus padres y Martina tiene que ser sincera con sus sentimientos. A la par, Martina se enfrenta a Adriano tras el beso, que no ayuda a mejorar la situación con su prometido. Ese beso le trastocó la vida porque sintió cosas.

Enora, que ha quedado como una embustera a ojos de Manuel y Toño al revelar su vínculo con Lisandro y Leocadia, sigue escudándose en su buena voluntad para ayudar a su tío Nazario, al que le debe la vida. Manuel tiene la sensación de que están llegando al final de esta cadena de trampas.

Ante su cada vez más estrecho acercamiento a Cristóbal Ballesteros, Petra le dice a Teresa que le aprecia y que, por eso, le advierte de que bailarle el agua al mayordomo no le va a traer nada bueno. Lo sabe por experiencia.

Entretanto, Petra empieza a sospechar del estado de María Fernández tras su frágil salud y Pía le quita las ideas de la cabeza haciéndole creer que son imaginaciones suyas. Sin embargo, la antigua ama de llaves es perro viejo y sabe que María está embarazada. Finalmente, el falso detective contratado por Leocadia llega con novedades a La Promesa sobre Catalina.

Avance de 'La Promesa', capítulo 740 del martes 23 de diciembre

Adriano se queda totalmente impactado tras escuchar las noticias que trae el detective: una inesperada historia sobre la situación actual de Catalina. Lo que él no sabe es que todo es invención de Cristóbal. Enora y Toño confrontan el daño a su relación y ella admite que está confusa sobre sus sentimientos. Adriano, por su parte, le confiesa a Martina que su beso fue sincero.

Ángela escribe una carta de despedida para Curro la noche antes de su boda, mientras él llora recordando su amor. El día del enlace, ya en la Iglesia, Leocadia, Alonso y Lorenzo notan la ausencia de la novia. El capitán se pone nervioso preguntándose si hay un plantón por su parte. Curro recibe la carta de Ángela y corre a buscarla. La encuentra inconsciente en su habitación tras haber ingerido el contenido del potente y peligroso medicamento que le recetó el médico. Ha muerto por una sobredosis.