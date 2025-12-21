'La Promesa', avance semanal del 22 al 26 de diciembre: Luto, despedidas y el cambio radical de vida de Curro

En el capítulo 739 de 'La Promesa' de este lunes, la antesala a unos episodios que lo cambiarán todo, Alonso entrega el documento legal por el que cede la cuarta parte de La Promesa a Lorenzo si accede a no casarse con Ángela. Ya cuenta con la firma del marqués, solo falta la suya. Y parece que el capitán de la Mata sucumbe porque, más tarde, Alonso anuncia a Leocadia y Ángela que finalmente ha aceptado y que, por tanto, no habrá boda.

Un giro de los acontecimientos a tan solo 24 horas del enlace y de que ocurra una tragedia con Ángela. ¿Pero es una renuncia real o una nueva estrategia de Lorenzo para matar dos pájaros de un tiro? Lo cierto es que la alegría dura poco porque, al ver la felicidad de Curro, Lorenzo se retracta violentamente y rompe el trato.

Mientras, Curro está completamente desolado. El lacayo ve a Ángela en el momento de la prueba del vestido de novia y se le cae el mundo encima. Pía le pide atemperar, pero el joven no puede al ser consciente de que tan solo quedan 24 horas para que tenga lugar ese espanto.

Jacobo vuelve a La Promesa tras visitar a sus padres y Martina tiene que ser sincera con sus sentimientos. A la par, Martina se enfrenta a Adriano tras el beso, que no ayuda a mejorar la situación con su prometido. Ese beso le trastocó la vida porque sintió cosas.

Enora, que ha quedado como una embustera a ojos de Manuel y Toño al revelar su vínculo con Lisandro y Leocadia, sigue escudándose en su buena voluntad para ayudar a su tío Nazario, al que le debe la vida. Manuel tiene la sensación de que están llegando al final de esta cadena de trampas.

Ante su cada vez más estrecho acercamiento a Cristóbal Ballesteros, Petra le dice a Teresa que le aprecia y que, por eso, le advierte de que bailarle el agua al mayordomo no le va a traer nada bueno. Lo sabe por experiencia.

Entretanto, Petra empieza a sospechar del estado de María Fernández tras su frágil salud y Pía le quita las ideas de la cabeza haciéndole creer que son imaginaciones suyas. Sin embargo, la antigua ama de llaves es perro viejo y sabe que María está embarazada. Finalmente, el falso detective contratado por Leocadia llega con novedades a La Promesa sobre Catalina.

Avance de 'La Promesa', capítulo 740 del martes 23 de diciembre

Adriano se queda totalmente impactado tras escuchar las noticias que trae el detective: una inesperada historia sobre la situación actual de Catalina. Lo que él no sabe es que todo es invención de Cristóbal. Enora y Toño confrontan el daño a su relación y ella admite que está confusa sobre sus sentimientos. Adriano, por su parte, le confiesa a Martina que su beso fue sincero.

Ángela escribe una carta de despedida para Curro la noche antes de su boda, mientras él llora recordando su amor. El día del enlace, ya en la Iglesia, Leocadia, Alonso y Lorenzo notan la ausencia de la novia. El capitán se pone nervioso preguntándose si hay un plantón por su parte. Curro recibe la carta de Ángela y corre a buscarla. La encuentra inconsciente en su habitación tras haber ingerido el contenido del potente y peligroso medicamento que le recetó el médico. ¿Ha muerto por una sobredosis?

Avance del doble capítulo del miércoles 24 de diciembre (episodios 741 y 742)

Arranca la quinta temporada con un salto temporal. Ha pasado un tiempo y La Promesa se ve muy diferente. La familia Luján ha sufrido un duro golpe. La melancolía y el luto inundan cada rincón del palacio tras lo sucedido. Ángela no se presentó al enlace. Curro encontró a la joven tirada en el suelo de su habitación tras haber acabado con todo el bote de la medicación. ¿Murió? Todo hace pensar que sí, pero TVE juega al despiste.

Por su parte, Curro ya no es lacayo de La Promesa y ha dado un cambio radical a su vida alejado de ella. También su personalidad es muy diferente después de todos los palos que le ha asestado el destino recientemente: Jana, Eugenia y ahora lo de Ángela... Esto dará lugar a un violento enfrentamiento con su hermano Manuel cuando acude en su búsqueda.

Margarita, tras descubrir lo ocurrido, no ha dudado en regresar al palacio y apoyar tanto a su hija como a todos los Luján. El enfrentamiento de Margarita y Leocadia no ha tardado en llegar. A pesar de la petición de Alonso, la madre de Martina se niega a hospedarse bajo el mismo techo que la señora de Figueroa.

Manuel ha descubierto algo muy importante relacionado con la madre de Ángela: ella lo orquestó todo para que el duque de Carvajal y Cifuentes tuviera acceso a las mejoras que realizaban en el hangar. De esta forma, compraba la empresa de don Luis y podía sacar beneficio de ello. Y no se va a quedar de brazos cruzados: ¡declara la guerra a Leocadia!

Martina y Adriano siguen sin hablar del beso que se dieron. Sin embargo, esta comenta con Jacobo, que todavía sigue siendo su prometido, que su madre no ve con buenos ojos la relación que tiene con Leocadia.

En la zona de servicio, la situación es insostenible. María Fernández continúa ocultando su embarazo, pero… ¿por cuánto tiempo? La tensión no para de crecer por la falta de personal. Ante las protestas, Teresa lo comenta con Cristóbal. Lo cierto es que Villamil, últimamente solo recibe quejas por parte de sus compañeras. La relación de Vera y Teresa se ha roto definitivamente. Cristóbal aconseja al ama de llaves contar a sus compañeros la verdad de lo que pasó. Sin embargo, ella se niega a hacerlo. ¿De qué verdad están hablando? ¿Y dónde está Lope? Todo parece indicar que no continúa en la serie.

*El jueves 25 de diciembre no se emitirá La Promesa por el festivo de Navidad.

Avance de 'La Promesa', capítulo 743 del viernes 26 de diciembre

Martina sigue evitando a Adriano y le propone turnarse para estar con los niños. También le pide que no revuelva en lo sucedido: él es el marido de su prima y ella está comprometida con Jacobo. Teresa intenta que se contrate más personal. ¿Lo conseguirá? Pía propone a María Fernández que convenza al mayordomo para que Carlo sea el nuevo lacayo.

Cristóbal manda a Vera a limpiar las ventanas del torreón, una tarea injusta y peligrosa para una sola doncella. Toño está preocupado porque cree que el tío de Enora jamás lo aceptará como su pareja. Candela y Simona le animan a hablar con ella. Alonso, una vez más, pide a Leocadia que lime asperezas con Margarita, pero ella se niega. Manuel está fastidiado porque don Lisandro se sigue lucrando de su negocio y Enora se compromete a buscar una solución. ¿La encontrará?