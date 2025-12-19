'La Promesa' se encamina hacia un gran giro con un salto temporal que marcará la 5ª temporada

Hace unos días, TVE aprovechaba su presentación de la programación de Navidad para adelantar lo que está por venir en una de sus series diarias. Y es que 'La Promesa' vivirá la próxima semana el final de temporada y el inicio de la nueva con salto temporal incluido.

En la presentación de la parrilla navideña, a la que ha asistió El Televisero, se anunció que 'La Promesa' emitirá doble ración tanto el día de Nochebuena como el de Nochevieja en su horario habitual a las 18:30 horas. De modo, que parece que la serie de Bambú Producciones ocupará el hueco de 'Malas Lenguas'.

Pero es que el especial que emitirá TVE de 'La Promesa' el 24 de diciembre será el estreno de la quinta temporada. Y es que un día antes, el martes 23 de diciembre se emitirá el final de la cuarta temporada de la seri, con el capítulo que albergará la trágica muerte de Ángela, que ya se avanzó por error en una promo, y el violento enfrentamiento entre Curro y Manuel que acabó en disparo.

Este jueves, TVE y la cuenta oficial de 'La Promesa' en "X" han dado nuevos detalles avanzando que el capítulo especial de arranque de la quinta temporada incluirá un salto temporal. Algo que ya avanzó Ana María Bordas hace casi un mes en 'RTVE Responde'.

"Habrá un pequeño salto temporal en el que veremos cómo los que han sido los malos de la serie, los villanos, empiezan a pagar las cosas que han hecho", aseguró entonces la directora de producción de contenidos de TVE.

El miércoles 24 de diciembre, capitulo especial de arranque de temporada 💥 ¡Con salto temporal incluido! #LaPromesa https://t.co/dwJqCStQW9 — La Promesa (@lapromesa_tve) December 18, 2025

Por si fuera poco, desde TVE también se avanza que con el estreno de la quinta temporada, la ficción protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock afrontará grandes cambios con novedosas y sorprendentes tramas, nuevos personajes, regresos y nuevas intrigas. "Se viene fuerte en 'La Promesa'", avanzan.