TVE anuncia un cambio de programación con 'La Promesa' por Navidad y qué día concluirá su 4ª temporada

RTVE ha desgranado su programación para la Navidad 2025: desde los grandes clásicos -como 'Telepasión', los formatos musicales para amenizar la Nochebuena o el especial de José Mota en Nochevieja- a lo que va a suceder con 'La Promesa', su punta de lanza en la franja vespertina.

En la presentación de la parrilla navideña, a la que ha asistido El Televisero este martes, la cadena pública ha sorprendido al anunciar que habrá serie por partida doble en las tardes de Nochebuena y Nochevieja, con dos capítulos de 18:30 a 20:30 horas. En cambio, los días 25 de diciembre y 1 de enero descansará como cabía esperar por el Festivo Nacional. El resto de jornadas el ritmo de emisión será el habitual.

Además, TVE también ha confirmado que el final de la cuarta temporada se producirá el martes 23 de diciembre, con el capítulo que albergará la trágica muerte de Ángela, que ya se avanzó por error en una promo, y el violento enfrentamiento entre Curro y Manuel que acabó en disparo.

Con estos mimbres arrancará la quinta temporada de 'La Promesa' el miércoles 24, con doble episodio tal y como hemos indicado anteriormente. Estrategia que -insistimos- La 1 de TVE repetirá el último día del año con otras dos entregas consecutivas.

Entretanto, se ha subrayado que la ficción producida en colaboración con Bambú afrontará grandes cambios con novedosas y sorprendentes tramas, nuevos personajes, regresos y nuevas intrigas. "Se viene fuerte en 'La Promesa'", advierten desde los perfiles de la productora.

▶️ Doble capítulo el miércoles 31 de diciembre. pic.twitter.com/og97886hSZ — Bambú Producciones (@BambuProdu) December 16, 2025

Hay que recordar también que, con respecto a 'La Promesa', Ana María Bordas, directora de producción de contenidos de TVE, avanzó hace unas semanas en 'RTVE Responde' que pronto se producirá un salto temporal que lo cambiará todo: "Habrá un pequeño salto temporal en el que veremos cómo los que han sido los malos de la serie, los villanos, empiezan a pagar las cosas que han hecho". Presumiblemente será una de las grandes novedades de la 5ª temporada.