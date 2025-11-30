TVE avanza el terremoto de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' con un salto temporal que lo cambia todo

Tras varios meses de parón, 'RTVE Responde', el programa de la Defensora de la Audiencia ha regresado a La 2 con el debut de Beatriz Ariño como nueva defensora. Y en su regreso el programa ha contado con Ana María Bordas, directora de producción de contenidos de TVE, que ha dado unas pinceladas sobre el futuro de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

Poco a poco, las dos series creadas por Josep Cister y producidas por Bambú Producciones se han consolidado en las tardes de La 1. "Son dos series que están dando muchas alegrías a TVE en términos de audiencia y también en términos de premios", reconocía Beatriz Ariño en alusión al Premio Emmy Internacional que ganó 'La Promesa' y al que ha optado también 'Valle Salvaje' este año.

"¿Qué futuro tienen en TVE estas dos series, 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'?", trataba de saber la defensora de la Audiencia. "Pues muy buen futuro", confirmaba Ana María Bordas después de que ambas ficciones hayan renovado por nuevas temporadas para 2026.

En el caso de 'Valle Salvaje', Ana María Bordas ha celebrado que "la serie ha crecido muchísimo" y ha avanzado que "en los próximos meses vivirá momentos muy emotivos con algunas sorpresas y acontecimientos nuevos que marcarán un antes y un después en la serie".

'La Promesa' vivirá próximamente un salto temporal

Ana María Bordas en 'RTVE responde'

Con respecto a 'La Promesa', que esta semana vivía un capítulo muy especial protagonizado por Curro (Xavi Lock) y Lorenzo (Guillermo Serrano) con la intención del primero de asesinar al segundo por considerar que fue él quién estuvo detrás de la muerte de Jana, también se avanzan giros inesperados.

En este sentido, Ana María Bordas, ha advertido de que vienen grandes novedades en los próximos meses. "Habrá un pequeño salto temporal en el que veremos cómo los que han sido los malos de la serie, los villanos, empiezan a pagar las cosas que han hecho", avanzaba sin querer dar más datos ni hacer ningún spoiler.