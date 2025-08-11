Se anuncia el relevo en RTVE al frente de este importante puesto un año después por este motivo

El próximo lunes, 18 de agosto, Rosa María Molló dejará el cargo de Defensora de la Audiencia de RTVE, que pasará a manos de Beatriz Ariño. El cambio, que ha sido anunciado por el ente público a través de un comunicado, se debe al salto de Molló al informativo 24 horas de RNE, que conducirá la próxima temporada.

Así valora ella el puesto que ahora deja: "Mi mandato ha coincidido con un cambio de modelo de RTVE que ha generado mucha reacción, lo cual es bueno e indica que a la gente le interesa y le importa lo que hacemos". "Hemos más que duplicado las peticiones gestionadas desde la Defensoría. Hemos hecho un esfuerzo para explicar los cambios que se producen, con un estilo de comunicación más empático y directo. También hemos aumentado la trasparencia en la información que nuestras audiencias solicitan", añade.

Rosa María Molló asumió el cargo de Defensora de la Audiencia de RTVE en julio de 2024 en sustitución de María Escario. Ahora, un año después, lo abandona para dejarlo en manos de Beatriz Ariño, una periodista que lleva dos décadas vinculada a RTVE, especialmente a sus Servicios Informativos. "Mi intención es continuar el trabajo de mis predecesoras, acercando la radiotelevisión pública a los ciudadanos y contribuyendo a mejorarla a través del debate y la crítica constructiva", señala la periodista que ha trabajado en programas como 'Informe Semanal', 'Los desayunos de TVE' y 'La hora de La 1'.

Beatriz Ariño, nueva Defensora de la Audiencia de RTVE



Desde el 18 de agosto relevará a Rosa María Molló, que se pone al frente del informativo ‘24 horas’ de RNE



Beatriz Ariño, dos décadas vinculada a RTVE

Beatriz Ariño reconoce que es "un reto ilusionante y complejo a la vez, por la velocidad a la que cambian los medios de comunicación y los intereses y exigencias de la audiencia. Pero me consta el compromiso del equipo de la Defensoría con el servicio público para seguir construyendo la RTVE de todos".

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Beatriz Ariño ha desarrollado casi toda su trayectoria profesional en la Corporación pública, donde ha sido redactora, editora y presentadora de diversos programas. Entre estos se encuentran 'Informa Semanal' o 'La 2 Noticias'. También formó parte de la redacción de RNE y, presentó el programa 'Aquí hay trabajo'.

Durante seis años presentó el Informativo de Madrid de TVE para después pasar a los Telediarios. Asimismo, presentó y dirigió el programa de análisis ‘El Mundo en 24 horas', y también fue jefa del Área de Sociedad. Ha sido coordinadora de 'Los Desayunos de TVE' y del programa 'La hora de La 10, así como adjunta a la Dirección de Centros Territoriales y editora del Canal 24 Horas. Como docente, también imparte clases en los diferentes másteres de RTVE.