TVE, obligada a dar explicaciones por la queja ante lo visto con Grison en 'La Revuelta' de Broncano

Como cada último domingo de mes, La 2 ha emitido este 30 de marzo una nueva entrega de 'RTVE Responde', el programa de la defensora de la audiencia. Y este mes, el espacio de Rosa María Molló se hacía eco de una nueva queja de un espectador por las bromas de Grison sobre las drogas en 'La revuelta'.

Cuando se estrenó 'La Revuelta', Ricardo Castella ya visitó 'RTVE Responde' para hablar del programa con Rosa María Molló y la defensora de la audiencia ya le tiró de las orejas al cómico y director del programa de David Broncano por las continuas bromas que hacían sobre las drogas.

Para poner en contexto, 'RTVE Responde' ofrecía unas imágenes en las que Grison aseguraba que la guardia civil de Almansa le había parado y aprovechaba para hacer una de sus célebres bromas. "Muchísimas gracias por no mirar en la guantera porque sino habrían sido 1.500 pavos más", soltaba el colaborador de 'La Revuelta'.

"Siguen llegando quejas sobre las bromas de drogas que se hacen en 'La Revuelta'. Los que seguís este programa ya sabéis que esta fue una de las primeras acciones que abordé como defensora, y objetivamente hay que decir que estas bromas han disminuido, pero parece ser que no lo suficiente como nos dice David Vivas de Valencia", empezaba diciendo Rosa María Molló.

La queja de un espectador sobre las bromas sobre drogas de Grison en 'La revuelta'

Tras ello, se veía como David Vivas se quejaba de las bromas de Grison. "'La Revuelta' es un programa que me encanta, la verdad es que está muy bien pero los comentarios que hace uno de los músicos sobre las drogas no son precisamente los más apropiados para una tele pública. Las adicciones tanto de sustancias como de no sustancias es un problema de salud pública muy importante y deberían tener una consideración mejor y se lo comenta un profesor universitario experto en estos temas", confiesa este espectador valenciano.

"Recibimos con empatía y con muchísimo interés todas las quejas que nos hacéis llegar sobre las referencias a sustancias tóxicas en 'La Revuelta'. Pero creo que es importante tener en cuenta el marco en el que se realizan estas informaciones que es el de un programa de humor y por tanto se emplean los juegos de palabras, los dobles sentidos y los clichés. Y si os fijáis muchas de las palabras que pueden hacer referencia a las drogas tienen significados polisémicos y solamente quien conoce ese campo semántico puede pillar ese humor", empieza respondiendo Agustín Alonso, el delegado de contenidos de RTVE en el espacio de David Broncano.

Asimismo, este directivo de RTVE aclara que Grison es un personaje. "Grison que es el personaje que suele hacer este tipo de referencias es un personaje de ficción interpretado por Marcos Martínez que públicamente en entrevistas ha defendido un estilo de vida saludable", recalca.

"Algunos nos decís que esto supone una banalización y una promoción de las drogas, eso sí que tenemos que negarlo. No creemos que este tipo de bromas suponga una promoción. En cualquier caso escuchamos con muchísima empatía todas estas quejas, especialmente las de las familias que tienen cercano el problema de la drogodependencia y eso nos lleva a reflexionar sobre los límites del humor que es muy enriquecedor y a modular seguramente nuestro discurso", concluye Agustín Alonso ante la queja por las bromas de Grison en 'La Revuelta'.