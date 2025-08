El "grave" error de Ramón García en el 'Grand Prix' por el que TVE pide disculpas y adopta medidas

El pasado lunes, 'El Grand Prix del Verano' repitió en varias ocasiones que se enfrentaba a un duelo de las dos Castillas pues los pueblos que se enfrentaban eran Herencia (Ciudad Real) y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Sin embargo, este hecho ha provocado la indignación de un espectador de Salamanca que no ha dudado en enviar una queja a la Defensora de la Audiencia de TVE.

"Me dirijo a usted para presentar una queja relativa a la emisión del programa Grand Prix del día 28 de julio a las 21:45 horas, en La 1 de RTVE", empieza diciendo este espectador en su queja al departamento que hasta ahora ha liderado Rosa María Molló, que dejará su puesto para dar el salto a RNE como nueva presentadora de '24 horas'.

Todo se debió al hecho de que 'El Grand Prix' al hablar de Peñaranda de Bracamonte hiciera referencia a su pertenencia a Castilla siendo realmente de la comarca de León. "Durante la retransmisión, el presentador se refirió en varias ocasiones al enfrentamiento entre los pueblos de Peñaranda y Herencia como el duelo de las dos Castillas. Quiero señalar que esta afirmación es históricamente inexacta, ya que Peñaranda de Bracamonte se encuentra en la provincia de Salamanca, perteneciente a la Región Leonesa, y no a Castilla", recalca este espectador en su carta según recoge Leonoticias.com.

Para este espectador de TVE y de 'El Grand Prix', este tipo de "errores contribuyen a la confusión sobre la realidad histórica y cultural de nuestro país, especialmente tratándose de una cadena pública con la responsabilidad de ofrecer contenidos rigurosos y respetuosos con la diversidad territorial de España" según recoge en su misiva a la Defensora de la Audiencia.

Tras ello, el vecino de Salamanca solicita que "se reconozca el error cometido en la citada emisión" y que "se adopten medidas para que este tipo de inexactitudes no se repitan en futuros programas" tanto de 'El Grand Prix' como de cualquier otro espacio de la cadena pública.

La Defensora de la Audiencia considera "grave" el error de 'El Grand Prix'

Patxi Salinas y la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, en 'El Grand Prix'

Tras leer la carta, desde la Defensora de la Audiencia no han tardado en responder a la queja de este espectador además de agradecerle su envío. Y lejos de excusar al programa, no han dudado en tachar de "grave" lo sucedido aunque dejan claro que no se va a poder pedir perdón en el programa que presenta Ramón García pues ya han concluido todas las grabaciones de esta edición.

"Coincidimos con usted al considerar grave lo sucedido y sentimos mucho su malestar. Por eso, lo primero que hemos hecho es trasladar el contenido de su queja a los responsables del Área de Entretenimiento, de la que depende 'Grand Prix del verano'. Hemos solicitado que se advierta al programa para que no vuelvan a caer en el mismo error, aunque lamentablemente, y dado que ya se han terminado todas las grabaciones de la temporada, no existe la posibilidad de rectificación", responden desde el departamento de la Defensora de la Audiencia.

Lo que si se ha hecho es eliminar una publicación de redes sociales en el que se hacía referencia a ese enfrentamiento de las dos Castillas y que ya había desatado mucha polémica entre los usuarios. Por último, añaden que "estamos redoblando esfuerzos para llamar la atención, tanto de programas como de informativos, para que se extreme la vigilancia de los usos toponímicos". "Se trata de errores, lamentablemente bastante frecuentes, que pueden parecer pequeños, pero que tienen un gran calado y repercuten seriamente en la credibilidad de RTVE. Y aunque, a veces, son puntuales, en ocasiones se repiten de manera preocupante como en el caso que nos ocupa", sentencian.