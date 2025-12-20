'La Promesa', avance del lunes 22 de diciembre: El vuelco previo a la tragedia con un personaje principal

Enora confiesa la verdadera y única razón por la que llegó a La Promesa. Mientras, María Fernández se recupera de su pequeño desvanecimiento. Samuel quiere llevarla al médico, pero ella lo rechaza. Lorenzo presiona a Lope exigiendo un banquete memorable en su boda con Ángela.

Por su lado, Simona y Candela confiesan su cansancio por el ritmo exigente en vísperas de la boda. Y Teresa se distancia cada vez más de sus compañeras y estrecha su vínculo con Cristóbal. A la joven no le ha sentado nada bien el puesto de ama de llaves.

Martina evita la conversación sobre su relación con Jacobo... Curro visita a Ángela, quien se muestra drogada y totalmente ausente. No parece ella. Así, vuelve a suplicar a Manuel que impida la boda, pero fracasa. Esta vez es Alonso quien ofrecerá al capitán un 25% de La Promesa a cambio de desistir ¿Aceptará Lorenzo?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes 22 de diciembre

Alonso entrega el documento legal por el que cede la cuarta parte de La Promesa a Lorenzo si accede a no casarse con Ángela. Ya cuenta con la firma del marqués, solo falta la suya. Y parece que el capitán de la Mata sucumbe porque, más tarde, Alonso anuncia a Leocadia y Ángela que finalmente ha aceptado y que, por tanto, no habrá boda. Un giro de los acontecimientos a tan solo 24 horas del enlace y de que ocurra una tragedia con Ángela. ¿Pero es una renuncia real o una nueva estrategia de Lorenzo para matar dos pájaros de un tiro?

Mientras, Curro está completamente desolado. El lacayo ve a Ángela en el momento de la prueba del vestido de novia y se le cae el mundo encima. Pía le pide atemperar, pero el joven no puede al ser consciente de que tan solo quedan 24 horas para que tenga lugar ese espanto.

Jacobo vuelve a La Promesa tras visitar a sus padres y Martina tiene que ser sincera con sus sentimientos. A la par, Martina se enfrenta a Adriano tras el beso, que no ayuda a mejorar la situación con su prometido. Ese beso le trastocó la vida porque sintió cosas.

Enora, que ha quedado como una embustera a ojos de Manuel y Toño al revelar su vínculo con Lisandro y Leocadia, sigue escudándose en su buena voluntad para ayudar a su tío Nazario, al que le debe la vida. Manuel tiene la sensación de que están llegando al final de esta cadena de trampas.

Ante su cada vez más estrecho acercamiento a Cristóbal Ballesteros, Petra le dice a Teresa que le aprecia y que, por eso, le advierte de que bailarle el agua al mayordomo no le va a traer nada bueno. Lo sabe por experiencia.

Entretanto, Petra empieza a sospechar del estado de María Fernández tras su frágil salud y Pía le quita las ideas de la cabeza haciéndole creer que son imaginaciones suyas.