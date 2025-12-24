'La Promesa' afronta un cambio de imagen para completar así una gran renovación en su 5ª temporada

Horas antes del final de la cuarta temporada de 'La Promesa' y del arranque de la quinta, que tiene lugar este miércoles 24 de diciembre en un capítulo especial en La 1, en El Televisero tuvimos la oportunidad de entrevistar a Josep Cister Rubio, el cerebro de la serie, y a sus actores protagonistas Xavi Lock y Arturo García Sancho.

En una charla al unísono, nos avanzaron el cambio de paradigma que se ha buscado en esta nueva temporada, la transformación de los personajes de Curro y Manuel y sus líneas maestras en los próximos meses, las tramas a las que hay que prestar especial atención y los constantes cambios que se van a producir. Las declaraciones las puedes leer íntegramente pinchando aquí.

Pero, además, Josep Cister, creador de 'La Promesa' y el artífice de todo cuanto sucede dentro y fuera de sus paredes, adelantó a El Televisero una importante novedad que el público de La 1 de TVE va a ir descubriendo próximamente. Se trata de un notable cambio de imagen que ha requerido de un trabajo fino.

La pretensión en el equipo de Bambú, la productora, es que la renovación de 'La Promesa' con su quinta temporada sea "en todos los sentidos". Por eso, habrá nueva cabecera a nivel estético. "Tendremos una renovación estética de la cabecera. Vamos a ir con una cabecera que el espectador irá descubriendo dentro de poco", nos reveló Cister para abrir boca.

"Es una cabecera muy especial porque la hemos hecho pintada a mano y con cartelería nueva", añadió el guionista y productor. Esto es algo que se irá cebando y enseñando en los próximos días, sin concretar la fecha exacta de su estreno. "La Promesa se renueva para seguir más viva que nunca, que es el objetivo", recalcó Josep Cister Rubio, siendo toda una declaración de intenciones.