Atronador aplauso y petición unánime por lo que ha hecho Abraham Mateo en el Benidorm Fest 2026 de RTVE

Tras la primera semifinal del martes, TVE ha emitido este jueves la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 con Abraham Mateo abriendo la gala por todo lo alto.
Así, después de que el pasado martes fuera Fangoria la encargada de abrir la gala, este jueves ha sido Abraham Mateo el que ha vuelto a derrochar todo su talento con un medley de varios de sus temas.
Y como ya pasara con su apoteósica actuación en Eurovisión Junior 2024 cuando España organizó el festival, Abraham Mateo se ha llevado un sinfín de aplausos en redes sociales.
Pero también el propio Jesús Vázquez ha querido alabar el talento del cantante gaditano. "Abraham Mateo ha entrado en el olimpo hoy de las estrellas internacionales después de esta actuación", aseguraba el presentador.
Mientras que entre la audiencia han sido muchos los que no han dudado en pedir que Abraham Mateo participe algún año en el Benidorm Fest y que represente a España en Eurovisión el día que nuestro país regrese al certamen.
