Atronador aplauso y petición unánime por lo que ha hecho Abraham Mateo en el Benidorm Fest 2026 de RTVE

Tras la primera semifinal del martes, TVE ha emitido este jueves la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 con Abraham Mateo abriendo la gala por todo lo alto.

Así, después de que el pasado martes fuera Fangoria la encargada de abrir la gala, este jueves ha sido Abraham Mateo el que ha vuelto a derrochar todo su talento con un medley de varios de sus temas.

Y como ya pasara con su apoteósica actuación en Eurovisión Junior 2024 cuando España organizó el festival, Abraham Mateo se ha llevado un sinfín de aplausos en redes sociales.

Pero también el propio Jesús Vázquez ha querido alabar el talento del cantante gaditano. "Abraham Mateo ha entrado en el olimpo hoy de las estrellas internacionales después de esta actuación", aseguraba el presentador.

Mientras que entre la audiencia han sido muchos los que no han dudado en pedir que Abraham Mateo participe algún año en el Benidorm Fest y que represente a España en Eurovisión el día que nuestro país regrese al certamen.

abraham mateo enseñando a alaska como se abre un certamen musical periodt 🙂‍↕️ #BenidormFestSemi2 — MAYHEM SHARLY 🖤 (@thedragons_23) February 12, 2026

Es una de las mejores voces en estos momento del país y poco a poco se le empieza a valorar como tal

Es imposible perderse una actuación de Abraham Mateo, sabes que nunca decepciona y siempre sirve show👏👏🥰#BenidormFestSemi2 pic.twitter.com/ad5RNFCGPs — Dreamweaver MyA 😎 (@Dreams_MyA17) February 12, 2026

Sirvió la voz, sirvió el outfit, sirvió el baile, sirvió el performance, Abraham Mateo el único hombre que no decepciona #BenidormFestSemi2 pic.twitter.com/WzHUo1Spiy — rosana🌴 (@lovebooks4ever) February 12, 2026

La pedazo de apertura que se ha marcado Abraham Mateo #BenidormFestSemi2 — Paula García🏳️‍🌈 (@Pagarciasa) February 12, 2026

Abraham Mateo debería representar a España en Eurovisión alguna vez. #BenidormFestSemi2 — Alex (@Alex7GL) February 12, 2026

abraham mateo es tan importante — no soy nachete (@nxchete) February 12, 2026

Abraham Mateo es un si absoluto siempre, que ganitas de que se presente al BF y volvamos a Eurovisión con él.



Con cualquier canción hace un buen espectáculo.#BenidormFestSemi2 — ivi C 🌹 (@IvanCalvo_9) February 12, 2026

Abraham Mateo se merece una actuación en una Super Bowl #BenidormFestSemi2 — Sonia Melguizo 🅰️〽️ (@Supersonia99) February 12, 2026

Tenemos un pedazo de artista en España y no lo sabemos. Abraham Mateo eres todo un ARTISTAZO. #BenidormFestSemi2 — 💙 Blue Salvatore 💙 (@TheLordBlue01) February 12, 2026

Si Abraham Mateo es el mejor cantante de este país se dice y punto #BenidormFestSem2 — David Navarrete 🏳️‍🌈🇪🇦 (@Danpa89) February 12, 2026

Si consiguen que Abraham Mateo se quiera presentar al beni algún año, RTVE habrá triunfado #BenidormFestSemi2 — n i a 🌅 | 🇦🇲🇵🇸 | 🇸🇮🇮🇪🇳🇱🇪🇸🇮🇸 (@aniaot_esc) February 12, 2026

Abraham Mateo demostrando que es uno de los mejores cantantes de España. Pero, esta actuación no la había hecho ya en el #BenidormFestSemi2 ? — 🙅🏻‍♂️ (@_quieto_) February 12, 2026

Pedazo de espectáculo se montó el señor Abraham Mateo. #BenidormFestSemi2 — Iván Guzmán (@guzman_vivar) February 12, 2026

Abraham Mateo demostrando una vez más que es el artista masculino mas potente de España.#BenidormFestSemi2 — ex𝙈𝘰𝘵𝘰𝘱𝘢𝘱𝘪 anti𝘓𝘜𝘟 (@MrPinte) February 12, 2026