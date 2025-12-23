'La Promesa', avance del doble capítulo del miércoles 24 de diciembre: Las consecuencias de la muerte de Ángela

En el capítulo de 'La Promesa' de este martes, 23 de diciembre, Adriano se queda totalmente impactado tras escuchar las noticias que trae el detective: una inesperada historia sobre la situación actual de Catalina. Lo que él no sabe es que todo es invención de Cristóbal. Enora y Toño confrontan el daño a su relación y ella admite que está confusa sobre sus sentimientos. Adriano, por su parte, le confiesa a Martina que su beso fue sincero.

Ángela escribe una carta de despedida para Curro la noche antes de su boda, mientras él llora recordando su historia de amor. El día del enlace, ya en la Iglesia, Leocadia, Alonso y Lorenzo notan la ausencia de la novia. El capitán se pone muy nervioso preguntándose si hay un plantón por su parte.

Curro recibe la carta que Ángela le dio a Pía y, al ver el contenido, corre a buscarla. La encuentra inconsciente en su habitación tras haber ingerido el contenido del potente y peligroso medicamento que le recetó el médico. Ha muerto por una sobredosis. En realidad, se ha suicidado, prefiriendo sacrificar su vida antes que vivirla amargamente al lado del despreciable capitán de la Mata.

Avance del doble capítulo del miércoles 24 de diciembre (episodios 741 y 742)

Arranca la quinta temporada con un salto temporal. Ha pasado un tiempo y La Promesa se verá muy diferente. La familia Luján ha sufrido un duro golpe con la muerte de Ángela. La melancolía y el luto inundarán cada rincón del palacio tras lo sucedido. Ángela no se presentó al enlace y se suicidó. Curro encontró a la joven muerta en el suelo de su habitación tras haber acabado con todo el bote de la medicación.

Por su parte, Curro ya no será lacayo de La Promesa y dará un cambio radical a su vida instalándose en una cabaña. También su personalidad será muy diferente después de todos los palos que le ha asestado el destino recientemente: Jana, Eugenia y ahora lo de Ángela, su gran amor.

El joven se convertirá en una persona completamente enajenada. Cegado por el dolor, será capaz de todo. Su estado dará lugar a un violento enfrentamiento con su hermano Manuel cuando acude en su búsqueda.

Margarita, tras descubrir lo ocurrido, no dudará en regresar al palacio y apoyar tanto a su hija como a todos los Luján. El enfrentamiento de Margarita y Leocadia no tardará en llegar. A pesar de la petición de Alonso, la madre de Martina se negará hospedarse bajo el mismo techo que la señora de Figueroa. La odia.

Manuel descubrirá algo muy importante relacionado con la madre de Ángela: ella lo orquestó todo para que el duque de Carvajal y Cifuentes tuviera acceso a las mejoras que realizaban en el hangar. De esta forma, compraba la empresa de don Luis y podía sacar beneficio de ello. Y no se quedará de brazos cruzados: Manuel declarará la guerra a Leocadia.

Martina y Adriano siguen sin hablar del beso que se dieron. Sin embargo, esta comentará con Jacobo, que todavía sigue siendo su prometido, que su madre no ve con buenos ojos la relación que tiene con Leocadia.

En la zona de servicio, la situación será insostenible. María Fernández continúa ocultando su embarazo, pero… ¿por cuánto tiempo? La tensión no parará de crecer por la falta de personal. Ante las protestas, Teresa lo comentará con Cristóbal. Lo cierto es que Villamil, últimamente solo recibe quejas por parte de sus compañeras.

La relación de Vera y Teresa se romperá definitivamente y Lope será la causa. Cristóbal aconsejará al ama de llaves contar a sus compañeros la verdad de lo que pasó. Sin embargo, ella se negará a hacerlo. ¿De qué verdad están hablando? ¿Y dónde está Lope? Todo parece indicar que se ha marchado y que no continuará en La Promesa.