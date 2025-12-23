Joaquín Prat alerta a su audiencia en Telecinco tras ser víctima de una estafa por las Navidades

'El tiempo justo' ha puesto el foco este martes en una de las amenazas más extendidas durante la época de compras navideñas: las estafas online. Poco después de conocer el caso de Nazaret, que fue engañada por un comercio online al intentar comprar el regalo de su hijo, Joaquín Prat ha confesado su propio caso siendo engañado con una compra a través de Instagram, a través de la cual robaron sus datos bancarios.

"Nazaret como muchos, yo entre ellos, luego les contaré cómo fue la mía, ha sido víctima de una estafa", comenzaba advirtiendo el conductor de 'El tiempo justo' antes de conocer el caso de la residente de Gran Canarias, que quiso adelantarse a las compras navideñas consiguiendo las botas de fútbol que quería su hijo sin saber que nunca recibiría ningún producto. "Fue en una página que conocí por una red social, se publicitaban con todas las zapatillas de moda", confiesa la afectada.

Joaquín Prat se sincera sobre la estafa online de la que ha sido víctima: "Utilizaron mi tarjeta de crédito para hacer cargos"

"La página aparentemente era oficial, correcta, donde te dabas de alta con tu usuario, podías ver las reseñas... Hago la compra y lo único que me llamó la atención es que a la hora de finalizar el pedido te obligaban a que fuese mediante transferencia", ha continuado explicando la víctima de ciberestafa mientras Joaquín Prat escuchaba atentamente para comparar el caso de Nazaret con el suyo.

Así, el presentador terminaba explicando la estafa de la que ha sido víctima. "En tu caso no te mandaron el producto, a mí me mandaron un producto que no tenía nada que ver, y era también un anuncio de Instagram. Luego utilizaron los datos de mi tarjeta de crédito para hacerme cargos en eBay desde Luxemburgo", ha asegurado el periodista.

"Voy a denunciarlo, que es lo que hay que hacer, ir a comisaría, y me dijeron ojo con las compras a través de las redes sociales, tanto Instagram como Facebook", ha advertido Joaquín Prat, explicando que realizó el pedido en una página publicitada en Instagram que parecía "fiable" sin saber el engaño en el que estaba cayendo.

En ese sentido, Nazaret ha puesto el foco en la dificultad de los usuarios afectados para denunciar las malas prácticas de estos tipos de negocios fraudulentos en la red. "Incluso cuando entras en las plataformas que hay para poner tu experiencia, en cuanto pones tu experiencia negativa te la bloquean ellos argumentando motivos que no son reales, porque no estás difamando, estás aportando tu número de pedido y demás y automáticamente salen cinco reseñas positivas", ha lamentado la entrevistada.