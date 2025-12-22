'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat despide a María Ruiz, una de sus presentadoras, y esta es la explicación

Contra todo pronóstico, debido a sus flojos datos de audiencia, Telecinco ha decidido renovar 'El tiempo justo', al menos hasta el mes de junio. Sin embargo, María Ruiz dejará de estar en el programa que presenta Joaquín Prat, pues la cadena no ha renovado su contrato según ha publicado Informalia y ha verificado El Televisero.

María Ruiz era una de los tres presentadores del espacio vespertino desde sus inicios, el pasado mes de septiembre, junto a Prat y César Muñoz. Pero esta misma semana, coincidiendo con la renovación del programa, le han comunicado su despido. Aunque no será la única en marcharse. ¿El motivo? Según el citado medio, otros rostros del espacio serán apartados desde el mes de enero con el objetivo de reajustar contenidos y costes. Información que también ha podido confirmar este portal.

La vida de María Ruiz dio un vuelco de 180 grados en el año 2018, cuando, tras más de una década como abogada, decidió dedicarse por completo al periodismo, su gran pasión. Hizo sus primeros pinitos en Trece TV y Telemadrid hasta que fichó por Telecinco para conducir 'El tiempo justo', el magacín con el que la cadena pretendía levantar los pobres datos de audiencia de 'TardeAR', algo que no ha conseguido.

En el plano personal, la periodista sale con Santi Acosta, presentador de '¡De viernes!' y uno de los presentadores más veteranos de Mediaset. Por el momento se desconoce si la burgalesa tiene algún proyecto entre manos. Recientemente, concedía una entrevista la revista 'Semana' en la que se sinceraba sobre su experiencia en 'El tiempo justo', aún desconocedora de su aciago futuro en el mismo.

María Ruiz sobre su breve experiencia en 'El tiempo justo': "Es un regalo"

María Ruiz reconocía que el reto de presentar el programa de Telecinco lo afrontó con "muchísima ilusión y responsabilidad". "Es un regalo, no sé si esperado, pero sí deseado. Yo soñaba con trabajar donde estoy ahora", asegura. Además, deja claro que no tuvo miedo ni nervios, ya que "las ganas superaban cualquier cosa. Pero sí es verdad que, en el primer programa, justo antes de que el piloto rojo se encendiera, tuve unos nervios que no había sentido nunca".

Sobre Joaquín Prat, confiesa que trabajar con él es "un aprendizaje continuo. Lleva muchos años en esto, se lo sabe todo y solo observándolo ya aprendes". Respecto a César Muñoz, asegura que "con él ha habido química desde que supimos que íbamos a trabajar juntos. Es un gran compañero".

María Ruiz también tiene buenas palabras para Ana Rosa Quintana, de la que dice: "Yo la sigo, la veo y me gusta desde siempre. Y es lo mismo, yo me imaginaba trabajando con ella, era lo que quería, lo que visualizaba y la vida me lo ha puesto. El primer día que nos vimos, me cogió las manos y me dijo: '¿Has visto cómo con trabajo y perseverancia se logra cualquier cosa?'".