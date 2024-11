Gema López se escandaliza con la frase que oye a Carmen Lomana en 'Espejo Público': "Clasista"

'Espejo Público' continúa con el foco puesto sobre los municipios más afectados por el paso de la DANA y los voluntarios que se han desplazado para ayudar. Precisamente, la presencia de rostros famosos e influencers en este escenario ha generado todo un debate, y las palabras de Carmen Lomana no han pasado desapercibidas. Tanto, que Gema López no dudó en reprenderla este mismo jueves en plató.

Rosalía, Paz Padilla, Ana Mena o Aitana son algunas de las celebridades que se han dejado ver repartiendo comida y limpiando barro durante las últimas semanas en Valencia. Sin embargo, cuando en un reciente encuentro con los medios preguntaron a Carmen Lomana por la desinteresada ayuda de algunos famosos, la empresaria dejó bien clara su opinión.

Gema López condena el "clasismo" de Carmen Lomana: "Nadie sabe quitar barro, ¡hasta que te llega el barro!"

"Hay mucho postureo y estupidez. Hay muchos que van a hacerse la foto", sentenció la colaboradora del matinal de Antena 3, añadiendo que ella no sería de gran ayuda pues "no sabe quitar barro". Y este jueves, volvió a reafirmar su postura en 'Espejo Público'. "Yo parto de la base que adoro Valencia. Iría en peregrinación, pero yo soy la última persona que me necesitan ahí", insistió la socialité, que cada vez parecía colmar más la paciencia de Gema López entre otros.

Carmen Lomana en 'Espejo Público'

Sin embargo, la empresaria no se cortó. "Yo voy allí y me dirían: ¿esta cantamañanas qué hace aquí? Tengo un enorme respeto por esa gente", afirmó antes de que la conductora de 'Más Espejo' condenase sus palabras. "Estoy de acuerdo contigo en la primera parte, pero nadie de los que estaba ahí sabía quitar barro", comenzó señalando la periodista con gesto serio y de enfado.

"Es coger una escoba y empujar. Esa frase me parece que no es mantener el respeto a la gente de allí", añadió Gema López de forma tajante, antes de reprender a su compañera por su torpeza a la hora de pronunciarse sobre el tema. "Otra cosa es decir: tengo una edad, hay otra gente", sugirió la comunicadora. "Eso suena clasista. ¡Nadie sabe quitar barro! Hasta que te llega el barro", exclamó la presentadora.

"Cuando puedas ponerte tacones allí..."

Y Carmen Lomana no tardó en defenderse. "Yo sé lo que he dicho y he querido decir. No me sentía capaz yendo allí y no sintiéndome útil", esgrimió la socialité. Pero López no había acabado su repaso, y se llevó las manos a la cabeza por las palabras de la empresaria asegurando que si Valencia estuviese limpia sí que la visitaría. "Cuando puedas ponerte tacones allí", espetó la comunicadora.

"Pues no. Eso serás tú que los llevas enormes", le respondió rápidamente en forma de ataque mientras Gema López le refrescaba la memoria recordando que ella se había desplazado junto al programa para cubrir las zonas más afectadas. Susanna Griso tuvo que intervenir entonces para frenar el altercado entre sus colaboradoras. Sin embargo, Lomana quiso explicarse de nuevo ante el tono de su compañera.

"Yo sé lo que he dicho, lo que quería decir y la angustia que hemos sentido todos. Fíjate, no me sentía capaz de ir allí para no sentirme útil realmente. Creo que era más útil en el primer momento llevando cosas que se necesitaban", terminó aclarando la colaboradora de 'Espejo Público'.