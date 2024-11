Susanna Griso corta abruptamente 'Espejo Público' por la denuncia de una invitada en directo

El foco continúa permanentemente puesto sobre los vecinos de Valencia y el duro proceso de reconstrucción de sus vidas tras los estragos de la DANA. 'Espejo Público' conectaba este miércoles con Alba, una vecina de Catarroja que atraviesa una difícil situación a raíz del devastador temporal. Sin embargo, nada podía preparar a Susanna Griso para la inesperada denuncia que la invitada sacó a relucir, obligando incluso a despedir la conexión.

Alba, como muchos vecinos de Catarroja, ha sido desalojada de su casa después de que la gota fría arrasase con todo a su paso. Sin embargo, a su historia se añade una madre enferma y dos niñas, por las cuales ha querido lanzar un grito de socorro este miércoles a través del matinal de Antena 3. La valenciana aprovechaba también su tiempo en antena para trasladar su pésame a la familia de Izan y Ruben, los niños de tres y cinco años cuyos cuerpos han aparecido finalmente.

La indignación de una entrevistada de 'Espejo Público': "Me han dicho que no lo diga"

La entrevistada, visiblemente afectada, alertaba entonces ante Susanna Griso que hace días que la cifra de fallecidos en las zonas afectadas no sube. "Psicológicamente, es muy duro, no se lo deseó a nadie. Ahora, gracias a Dios, tengo casa. Estamos a salvo. Nos encontramos en la Malvarrosa porque nos desalojaron de nuestra casa", comenzó explicando la vecina, asegurando que está "destrozada".

Susanna Griso en 'Espejo Público'

Al parecer, tuvo que ser desalojada debido a que el garaje de su edificio permaneció inundado durante días, y la Policía Nacional intervino rápidamente ante el peligro de que la estructura se derrumbase. Entonces, Alba paralizó 'Espejo Público' con una denuncia que pilló a todos los presentes por sorpresa. "Me han dicho que no lo diga, pero lo voy a decir", aseveró la de Catarroja antes de pronunciarse.

Acto seguido, la vecina comenzó a cargar contra la alcaldesa del municipio, Lorena Silvent y exigió de forma rotunda la dimisión de Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Así, la entrevistada dejó entrever con su inicial advertencia que 'Espejo Público' le había pedido no hacer referencias políticas antes de conectar con plató. Pero no tardaría en ser cortada de manera tajante por Susanna Griso.

Susanna Griso corta por lo sano: "Lo tengo que dejar aquí"

"Amortajado te veas 'Perro Sánchez'. Lorena Silvent, nos has abandonado. Estamos solos, no tenemos ayuda de nadie. A día de hoy, no han ido los bomberos, no han venido los arquitectos. Estamos en una DANA", sentenció la entrevistada con intención de continuar, pero la presentadora estuvo rápida. "Lo tengo que dejar aquí, Alba, porque enseguida tengo que volver a las zonas afectadas", resolvió la conductora de Antena 3 con cara de situación.

"Esta es la queja de Alba, que se tuvo que ir con lo puesto de casa y ahora está en la Malvarrosa", terminaba señalando Susanna Griso tras salir del paso, dejando atrás la última hora del municipio de Catarroja para centrarse en el resto de temas pendientes de la mañana, como el resto de zonas afectadas por la DANA.