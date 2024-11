Una entrevistada de Susanna Griso le sorprende aludiendo así a Ana Rosa en 'Espejo Público'

Susanna Griso ha puesto a Toni Cantó a recorrer en Catarroja los puntos más afectados por la riada para mostrarlos en 'Espejo Público' y recabar los testimonios más duros. Si bien, esta localidad valenciana es una de las más desoladas por la DANA junto a Paiporta o Torrente, zona cero del desastre.

El expolítico, actor, colaborador y ahora también reportero, al que le toca muy de cerca la tragedia al ser su tierra natal, ha hablado con varios damnificados que han perdido toda una vida y que se encuentra desesperados. Entre ellos, Vicenta, que ha intervenido ante el micro del programa de Antena 3 dando lugar a un momento inesperado cuando ha nombrado a la competencia.

En primer lugar, ha explicado ante Toni Cantó cómo le ha afectado a ella particularmente. "Pues mal, un destrozo, todo lo que había aquí dentro de una fontanería que teníamos lo ha hecho polvo. Teníamos mucho material y mucha herramienta y todo lo hemos perdido", ha lamentado mientras la cámara captaba sus coches también destruidos.

"¿Cuándo te enteras de lo que viene?", le ha preguntado el colaborador de Susanna Griso. Y ha sido en ese instante cuando no se ha cortado y ha mencionado a Ana Rosa Quintana. "Yo estaba en casa y oí a Ana Rosa que estaba diciendo en el programa que se había desbordado el río", ha declarado, dejando claro que estaba siguiendo la cobertura a través de 'TardeAR' en Telecinco.

"Y entonces salgo a la calle y ya venía una lengua de agua, y no pudimos hacer nada. Aquí no nos avisaron de nada. No pudimos hacer nada", se ha quejado. Del mismo modo, Vicenta ha denunciado una falta de comunicación sobre las ayudas que la administración les va a ofrecer: "Nada, no sabemos nada aún, solo lo que dice la tele".