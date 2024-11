Susanna Griso pide perdón por no poder continuar en 'Espejo Público': "El cuerpo no puede más"

Susanna Griso se ha derrumbado en plena emisión de 'Espejo Público' en Antena 3. La comunicadora no ha podido evitar romperse con la historia de Mari Carmen, que está buscando desesperadamente a su marido José Carlos Macario Gil, de 63 años, desaparecido por la riada cuando salía del trabajo.

"Salió de trabajar el martes hacia Torrente y, cuando acabó su turno, fue hacia Aldaia para dejar el coche de la empresa. Sobre las seis de la tarde le llamó mi hijo pequeño de 11 años y le dijo 'no puedo hablar, está cayendo mucha agua, no veo casi la carretera, te quiero mucho' y se cortó la comunicación. Y hasta aquí no tenemos noticias desde hace ya 8 días", ha explicado la afectada mientras de fondo se oía a la presentadora desconsolada.

"Estamos desesperados, mis hijos, que son tres, lo están pasando fatal. Tienen once años", ha añadido Mari Carmen. "¿Y cómo se les explica a unos niños de esas edades lo que está pasando, porque ni siquiera tú tienes respuestas?", le ha preguntando Gema López. "Lo están pasando bastante mal, cogen la chaqueta de su padre, se abrazan a ella porque huele a él, duermen con ella y lo están pasando muy mal. Ayer vino al alcalde del pueblo para decirme que si los niños necesitan ayuda psicológica", ha desvelado.

"Tú también la vas a necesitar porque hay una posibilidad, que es que el cuerpo de tu marido no aparezca. Han encontrado tres cuerpos en la Albufera pero alguno tal vez esté en el mar. No sé si estás preparada para esa opción", le ha planteado crudamente Susanna Griso.

"Me quiero hacer la fuerte pero las fuerzas se me van, yo quiero tenerlo conmigo. Y, si está muerto, por favor quiero darle descanso y tenerlo, que me digan algo", ha clamado Mari Carmen entre sollozos. "Lo peor es la incertidumbre de saber qué ha pasado", ha apuntado la comunicadora.

Susanna Griso se derrumba como nunca en 'Espejo Público'

"Esto que estamos viviendo es muy duro, no hay palabras, tanto nosotros como todas la familias que han perdido a sus seres queridos. Por el presidente del gobierno que tenemos en España estamos perdiendo a la gente que queremos. Es una vergüenza, ¿cómo le votáis a esa persona que no da la alarma antes?", ha gritado la entrevistada.

Ante ello, Susanna Griso se ha desmoronado y no ha podido continuar con la entrevista. "Mari Carmen, un beso enorme. Un abrazo desde aquí. Buf", ha acertado a decir la periodista con la voz muy quebrada. Sus compañeros colaboradores, entre ellos Gema López, copresentadora, han tenido que salir a su rescate mientras ella se recomponía.

Más tarde, cuando ha podido reponerse de ese mal trago, Griso se ha dirigido a los espectadores de 'Espejo Público' y les ha pedido disculpas: "Perdónenme, porque odio romperme de esta manera, pero hay momentos en los que el cuerpo ya no puede más".